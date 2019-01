Congo-Brazzaville: Cinématographie - Les travaux de la salle CanalOlympia achevés à Brazzaville

Le ministre de la Culture et des arts, Dieudonné Moyongo, accompagné du maire de la ville, Christian Roger Okemba, a visité le 18 janvier, la salle de spectacle construite dans le troisième arrondissement, Poto-Poto, pour se rendre compte de la finalisation du chantier.

Les deux autorités, accompagnées de la délégation de la filiale de Vivendi, ont visité la salle de cinéma, le podium de spectacle, le lobby et les autres compartiments de l'infrastructure immobilière.

La salle de CanalOlympia rappelle deux marques phares qui associent la richesse des contenus de Canal+ et l'expertise de la mythique salle parisienne, l'Olympia. La filiale Vivendi compte développer le premier réseau des salles de cinéma et de spectacles en Afrique et participer ainsi à la création de nouveaux lieux de vie dédiés au divertissement et à la culture sur le continent africain, en général, et au Congo, en particulier.

« Les travaux de construction sont terminés. Nous sommes satisfaits parce que Brazzaville vient d'avoir une salle de cinéma aux normes. C'est bien pour notre ville capitale et pour la culture congolaise. Cette salle est, en d'autres termes, la relance du cinéma dans notre pays », a indiqué le ministre Dieudonné Moyongo.

Plus de trois décennies passées, les Brazzavillois et Pontenégrins ainsi que les habitants de la sous-préfecture d'Oyo n'ont plus de salles de cinéma. Ainsi, la création des salles CanalOlympia va permettre la production des artistes locaux et leur rayonnement en Afrique.

« Nous sommes très heureux car, le travail est fini et les Brazzavillois vont se réjouir d'avoir une salle de cinéma. Chaque soir, les enfants et nous-mêmes trouverons un endroit précis pour nous distraire. Cette salle est une fierté pour la mairie de Brazzaville », a déclaré Christian Roger Okemba.

A terme, CanalOlympia souhaite jouer un rôle important de la vie culturelle sur le continent. Pour ce faire, les salles CanalOlympia feront la part belle à toutes les expressions artistiques : projections de films, concerts d'artistes locaux et internationaux, stand-up, conférences, rencontres. Elles seront ainsi des lieux d'émulation créative.

« Il n'y avait plus de salle de cinéma à Brazzaville. Grâce à ce partenariat, on a une salle moderne et on repart là sur de nouvelles bases. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut avoir d'autres salles et c'est ce que nous verrons avec d'autres partenaires. Les villes de Pointe-Noire et Oyo bénéficieront aussi de salles de même standing », a expliqué le ministre de la Culture.

Le responsable de la salle a indiqué également que les espaces CanalOlympia peuvent être loués pour des événements privés, que ce soit dans la salle de cinéma de trois cents places et/ou sur la scène extérieure pour six mille places environ. Les locations peuvent se faire la matinée ou la journée, selon les besoins. Certaines projections de film peuvent également être privatisées.

Les Brazzavillois sont dans l'attende imminente de l'inauguration de cette salle de cinéma et de spectacle.