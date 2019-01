Congo-Kinshasa: Gouvernance publique - Félix-Antoine Tshisekedi appelé à se démarquer de son prédécesseur

La Fondation Bill-Clinton pour la paix (FBCP) attend du nouveau chef de l'Etat congolais la libération de tous les prisonniers d'opinion, la fermeture des cachots clandestins à travers tout le territoire national et une loi d'amnistie en faveur de certains détenus.

Dans un récent message de félicitation adressé au nouveau président de la République démocratique du Congo (RDC), la FBCP a dit profiter de cette occasion pour rappeler à Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi ses promesses de campagne ainsi que son projet de société. Parmi les éléments relevés par cette ONG de défense des droits de l'homme basée en RDC, il y a notamment l'établissement d'un Etat de droit, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la justice pour tous, la fermeture de tous les cachots clandestins ( ANR, Démiap, Camp Tshatshi, camp lieutenant-colonel Kokolo, CNS, etc.).

Sur le dernier point relevé, la FBCP a rappelé au nouveau président élu qu'à l'heure actuelle, plusieurs personnes étaient détenues dans ces cachots clandestins. A l'en croire, la majorité des détenus dans ces endroits non prévus par la loi en vigueur en RDC est constituée des membres des partis politiques de « l'opposition ».

Le souhait d'une loi d'amnistie

La FBCP exhorte, sur ces aspects, le nouveau chef de l'Etat à prendre une loi d'amnistie générale en faveur des prisonniers d'opinion et certains qui ont été accusés de participer à des mouvements insurrectionnels. Au nombre des dossiers cités par l'ONG, ceux des présumés assassins de feu président Laurent-Désiré Kabila, des présumés membres des milices Kwamina Nsapu et Bundu dia Kongo, des présumés mercenaires de l'ex-gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, le dossier des adaptes du pasteur Mukungubila, les amnistiés de l'année 2014, les septs militaires congolais de l'ONU en provenance de la Centrafrique, etc. « Comme vous le savez, certains parmi eux ont été amnistiés mais ils n'ont jamais bénéficié de cette libération », a souligné la FBCP.

Dans ce plaidoyer, cette ONG a également sollicité du nouveau chef de l'Etat son intervention pour le rétablissement du signal de la Radio France internationale et de la CCTV.

Rappelons que plusieurs demandes ont été faites au président sortant par la FBCP et d'autres ONG nationales et internationales de défense des droits de l'homme pour la libération des prisonniers d'opinion et la fermeture des cachots clandestins. Au lieu d'une réponse positive à ces demandes, ces cachots se sont plutôt multipliés davantage, se remplissant des détenus sans les présenter devant leurs juges naturels.