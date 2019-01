Afrique Australe: Victoire de Félix Tshisekedi - La SADC demande l'acceptation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle

Parmi les premières réactions positives enregistrées après l'arrêt de la Cour constitutionnelle confirmant, le 19 janvier, le leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social président élu de la République démocratique du Congo (RDC) avec 38,57 voix, il y a celle de l'organisation sous-régionale.

La Communauté de développement de l'Afrique australe (Sadc), dans un communiqué publié le 20 janvier, a félicité le nouveau président élu qu'elle invite à préserver l'élan de paix et de stabilité dans lequel s'est engagée la RDC. « Au nom de la Communauté de développement de l'Afrique australe et en ma qualité de président, nous félicitons le président élu de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à la suite des élections nationales qui ont eu lieu le 30 décembre 2018 et l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2019 », peut-on lire dans ce texte signé par Hage G. Geingob, président de la Namibie et président en exercice de la Sadc.

L'organisation sous-régionale, via son président, appelle tous les Congolais à accepter les résultats, à consolider la démocratie et à maintenir un environnement pacifique et stable après les élections historiques. Au passage, l'organisation n'a pas manqué de féliciter les Congolais, les dirigeants politiques et toutes les parties prenantes du pays pour avoir conduit les élections de manière pacifique, en dépit des problèmes de sécurité et de logistique. Tout en espérant « un transfert pacifique du pouvoir au président élu », la Sadc invite, par ailleurs, toutes les parties prenantes « à soutenir le président élu et son gouvernement dans le maintien de l'unité, de la paix et de la stabilité et réaliser le développement socio-économique en RDC ». L'organisation réitère également la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC et s'est engagée « à soutenir le gouvernement de la RDC conformément au traité sur la Sadc et au protocole de la Sadc sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité ».

De son côté, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, qui a aussi félicité Félix Tshisekedi Tshilombo après la confirmation de sa victoire électorale, a demandé au peuple congolais ainsi qu'à toutes les parties prenantes d'« accepter les résultats de la Cour et d'aller de l'avant pour consolider la démocratie et préserver la paix, la stabilité et la sécurité du pays ».