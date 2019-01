Afrique: CAF-C1 - Mazembe sombre face à Constantine

Après leur victoire à domicile de deux buts à zéro en première journée face à Ismaïli d'Egypte, les Corbeaux lushois ont été défaits, le 19 janvier, à Constantine, en Algérie, en deuxième journée de la phase des groupes de la Ligue des champions d'Afrique.

C'est pour la première fois depuis neuf ans que Mazembe s'incline en phase des groupes par un score important de trois buts à zéro. Le club de Lubumbashi n'a pas existé en seconde période de son explication face à CS Constantine. Après avoir résisté en première période (zéro but partout), les joueurs du coach Pamphile Mihayo ont littéralement sombré face aux poulains de Denis Lavagne qui ont montré plus d'envie. Houcine Benayada à la 48e mn, Nasreddine Zaalani à la 62e et Sid Ali Lamri à la 80e ont été les trois buteurs algériens de la partie. « On a avait réussi notre première période. En seconde, en essayant de jouer, on a donné la possibilité à l'adversaire d'avoir des espaces pour ouvrir le score.

Sur le but, on n'a pas été agressif, ça ne pouvait que se payer cash », a reconnu Pamphile Mihayo à la conférence de presse d'après-match. Et d'ajouter : « Je n'ai pas reconnu mon équipe. L'adversaire a tiré profit de toutes les occasions qu'il s'est procurées pour marquer. On a été réactif après avoir encaissé les trois buts, ça n'a pas suffi pour revenir au score. Félicitations au CS Constantinois qui a mérité sa victoire. Nous rentrons à Lubumbashi pour travailler, ce n'est que la deuxième journée, il faut se remettre au plus vite ».

L'entraîneur Denis Lavagne de Constantine a, pour sa part, expliqué : « En première mi-temps, on n'a pas marqué mais on a mis une grosse pression sur le Tout Puissant Mazembe (TPM). Je pense que les Congolais ont payé en seconde mi-temps tous les efforts consentis avant le repos. Lorsqu'on a ouvert le score, on a pris un gros avantage psychologique grâce à notre public. C'était de trop pour le TPM qui, désormais, connaîtra le CS Constantine ». Le coach a exprimé sa satisfaction en ces termes : « C'est une belle victoire, on a vu un bon match avec deux très belles équipes sur le terrain. Mais Constantine était supérieure au TPM et mérite assez largement sa victoire. Le TPM n'a jamais perdu en Algérie, c'est donc la fin de la série pour ce club. Paraît-il que le coach ne connaissait pas l'équipe de Constantine, maintenant il la connaît... ».

Dans l'autre match du groupe, Club africain de Tunis a battu Ismaïli d'Egypte par deux buts à un. Au classement, Constantine arrive en première position avec six points devant Club africain et Mazembe qui comptent trois points. Ismaïli est dernier avec zéro point.