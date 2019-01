Congo-Brazzaville: Vie associative - Le leadership féminin au cœur des actions de la communauté anglophone des dames innovatrices

L'organisation féminine présidée par Bénit Dorcas Mbiakolo a décliné à la presse, le 18 janvier à Brazzaville, sa volonté de former de jeunes filles et des femmes en langue anglaise, dans les initiatives communautaires et le leadership.

La communauté anglophone des dames innovatrices a mis en place plusieurs clubs de formation, réalisé plusieurs actions d'élan de cœur en direction des orphelinats et est parvenue à organiser des activités pour activer les talents féminins.

« Cet apprentissage est plus centré sur les méthodes de leadership et le développement communautaire ainsi que le personnel pour que les femmes se réveillent. Nous voulons nous étendre en nous joignant à d'autres réseaux de femmes actives et entreprenantes pour bénéficier des appuis et financements afin de concrétiser nos autres projets. Nous travaillons pour trouver des collaborations avec les institutions nationales et internationales accréditées au Congo », a indiqué Bénit Dorcas Mbiakolo.

Très ultérieurement, la communauté anglophone des dames innovatrices compte organiser une formation pour vulgariser son projet visant à soutenir les actions et œuvres engagées par les filles et femmes. Actuellement, plus de cent cinquante filles et femmes membres de cette communauté se recyclent régulièrement dans différents domaines innovateurs et plus de deux cents autres bénéficiant des formations gratuites en langue anglaise. Signalons que la communauté anglophone des dames innovatrices existe depuis 2015.