Cote d'Ivoire: Mobilisation de ressources pour le budget 2019 - Moussa Sanogo exprime ses attentes à ses collaborateurs

Des orientations et recommandations claires. C'est ce qu'a bien voulu laisser transparaître, le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Porefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, le vendredi dernier, au 20ème étage de l'immeuble Sciam à Abidjan-Plateau.

Et cela, à la faveur de la cérémonie de présentation de vœux de ses collaborateurs à son endroit. « Il est impératif de redoubler d'ardeur en 2019, si nous voulons relever le défi de la mobilisation des ressources pour financer le budget de l'État qui s'élève à 7 334,3 milliards FCFA, mais également et surtout celui du respect de tous nos engagements, aussi bien dans le cadre du programme économique et financier qu'au titre du plan d'actions prioritaires suivi par le Gouvernement », a fait savoir d'entrée, le Secrétaire d'Etat.

Selon Sanogo, il faudra mettre l'accent sur l'amélioration des performances de l'administration fiscale et du rendement de certains impôts ; le renforcement de la surveillance aux frontières et de la lutte contre la contrebande ; la mise en place d'un budget programme et la consolidation des capacités d'anticipation des risques budgétaires ; le renforcement du cadre de suivi des entreprises à participation financière publique, notamment en matière de gouvernance, d'endettement et d'exploitation ; l'accélération des réformes des différents services.

Avant de féliciter ses "soldats" pour les résultats obtenus. A savoir le respect du niveau convenu du déficit budgétaire dans le cadre du programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international (Fmi) ; la conception du système dématérialisé de passation des marchés publics et le démarrage de son exploitation avec dix ministères pilotes ; le lancement de Dgi-mobile à la suite de la mise en œuvre de EImpôts ; la poursuite de la mise en œuvre des contrats de performance.

A cela s'ajoutent la révision des textes relatifs aux sociétés d'État et aux sociétés à participation financière publique et l'installation d'un nouveau scanner au poste frontière de Ouangolo.

Moussa Sanogo s'est aussi réjoui de la poursuite de la réhabilitation des postes douaniers surtout aux frontières Ouest. « Les défis qui nous attendent sont certes nombreux cette année, mais je ne doute aucunement de votre capacité, dans la mutualisation des efforts, à les relever », a fait savoir le Secrétaire d'Etat.