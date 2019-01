Cote d'Ivoire: Pré-congrès - Les cadres du RHDP sur le terrain

Un week-end rythmé par les pré-congrès des houphouëtistes. Plusieurs délégations du RHDP vont sillonner aujourd'hui et demain des localités du pays. Le ministre d'Etat, ministre de la Défense conduira la délégation du RHDP à Yopougon. Le président de l'UPCI, Anicet Serge Brou, sera à Marcory.

Les ministres Mariatou Koné, Adama Koné, Albert Flindé et Jeanne Peuhmond seront respectivement dans le Cavally, le Tchologo, le Bafing et à Bingerville. Dans le Bounkani, le ministre Laurent Tchagba dirigera la délégation des Houphouëtistes.

Le Folon avec Seka Joseph, le Gbôklè (Jean-Claude Kouassi), les Grands-Ponts (Bruno Koné) , le Guemon (Sanogo Mamadou), le Hambol (Siaka Ouattara) et l'Iffou (Marcel Amon Tanoh) recevront également des missions de la direction du RHDP.

Il est sera de même pour l'IndéniéDjuablin avec pour chef de délégation Bandaman Maurice, le Poro (Adama Bictogo), Port-Bouët (Sidi Touré), Songon (Siandou Fofana), le Sud-Comoé (Kandia Camara), le Worodougou (Adama Koné), Yamoussoukro (Albert François Amichia), le Kabadougou (Sidiki Konaté), la Marahoué (Amedé Kouakou), Anyama (Touré Mamadou), et le Tonkpi avec Anne Ouloto.

Ces pré-congrès se dérouleront en deux étapes : les travaux en commission et le meeting de clôture. Ils visent entre autres à échanger sur le devenir de l'alliance.

Ces pré-congrès permettront aussi de relever les observations et les propositions des militants sur les textes fondateurs du RHDP adoptés par l'Assemblée générale constitutive, de recueillir les observations et les propositions des militants des régions sur l'animation des coordinations départementales et sous-préfectorales déjà en place.

Aussi, les militants seront-ils amenés à faire le bilan de l'alliance dans leur zone et envisager les perspectives. Non sans faire une proposition politique d'unification des activités des structures de base des partis membres du RHDP.

Les chefs de délégation et les militants devront envisager une politique commune de communication adaptée aux objectifs du RHDP, proposer une politique de formation des militants et une politique générale sur les futures échéances électorales.

Les travaux se dérouleront dans quatre commissions : commission statut et règlement intérieur, commission vie et fonctionnement des structures du RHDP et communication, commission politique générale et commission électorale.

Prennent part aux travaux les responsables politiques de base du RHDP ainsi que les jeunes, les femmes et les structures spécialisées des partis qui composent la coalition des houphouëtistes. Les meetings populaires seront une démonstration de force à la base avant la grande démonstration du 26 janvier.