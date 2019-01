Cote d'Ivoire/Zambie: Coupe de la Confédération (barrages) - Le FC San Pedro veut y croire face au Nkana

Une semaine après la déculottée, à Kitwe en Zambie, face au Nkana FC (3-0) lors des barrages aller de la Coupe de la Confédération, le FC San Pedro veut continuer à croire à la qualification. Ce dimanche 20 janvier, les Pétrussiens accueilleront leurs bourreaux dans la bonbonnière du stade Félix Houphouët-Boigny avec une ambition unique.

Inscrire quatre buts sans en prendre. Une opération remontada très difficile mais pas impossible pour les Portuaires. «J'ai parlé avec les joueurs. On doit garder la confiance et l'espoir parce que l'impossible n'est pas ivoirien.

On doit jouer le match de dimanche avec de la détermination, de la confiance. Le groupe vit bien, l'ambiance est bonne. On va essayer de faire un bon match pour sauver l'honneur et pourquoi pas se qualifier pour la phase de poules», a déclaré, vendredi en conférence de presse, l'entraîneur Jani Tarek.

Le technicien tunisien, très détendu, veut partager son optimisme avec son équipe. Un groupe, a-t-il ajouté, est constitué de «joueurs de qualité qui peuvent faire la différence et reverser le match en notre faveur».

S'il est convaincu que la lourde défaite de Kitwe a inéluctablement impacté le moral de ses garçons, il est tout aussi rassuré qu'ils se soient remis de cette défaite. «C'est vrai que la défaite est très lourde.

On n'a jamais perdu par trois buts à zéro. On doit apprendre de la défaite. On a pu digérer la défaite. La défaite peut toucher notre moral mais ne peut pas doucher notre jeu. Pendant 90 minutes, beaucoup de scenarios peuvent arriver. On s'est préparé pour tous les scénarios. On a plus faire une préparation mentale.

Les joueurs sont très motivés et prêts à relever le défi», a soutenu le patron de l'encadrement technique. Jani Tarek ne veut même pas mettre son équipe sous pression. Une équipe, a-t-il précisé, a déjà réalisé un exploit dans cette compétition en atteignant les barrages. «Il ne faut pas oublier qu'en 2016, l'équipe était en Ligue 2.

On est en train de faire un exploit en deux ans seulement en Ligue 1», a-t-il indiqué, avant de réaffirmer sa foi de voir son équipe accéder à la phase de poules au soir de cette seconde confrontation avec les Zambiens de Nkana.

Mais, il faut déjà marquer. Et ce n'est pas cela qui est le plus gros problème des Portuaires. «On est capable de marquer. Dans un match, on peut avoir six à sept occasions de buts. Si on marque la moitié, on peut se qualifier», a promis l'entraîneur Pétrussien. Un avis partagé par son capitaine d'équipe.

Ousmane Ouattara promet la qualification au public ivoirien qui doit également jouer sa partition. «C'est difficile d'encaisser trois buts.

Mais si on met toutes les chances de notre côté, on peut se qualifier. On a tiré les leçons du match aller et tout le groupe est focus sur le match de dimanche», a confié le défenseur central.

Et ce dimanche, les Portuaires doivent faire preuve de réalisme et d'efficacité offensive. Le Nkana FC s'est certes donné une belle avance mais le FC San Pedro peut réaliser, à nouveau, l'exploit. A condition de se montrer plus lucides devant les buts adverses.