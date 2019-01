Congo-Kinshasa: Nouveaux Sénateurs et Gouverneurs - La CENI attend les candidatures !

L'histoire de la RD. Congo tourne si vite qu'environ soixante ans après son accession à l'indépendance nationale ainsi qu'à sa souveraineté internationale, elle n'a plus de temps à perdre dans des sempiternels conflits superflus.

Décidément, la CENI l'a si bien compris lorsqu'en annonçant hier, la suite de son calendrier, elle s'est félicitée de l'ensemble des opérations électorales ainsi que de la confirmation, par la Cour Constitutionnelle, de l'élection d'un nouveau Président de la République qui, normalement, va prêter serment, si tout va bien, le jeudi 24 janvier 2019. Ainsi, après des réajustements, la CENI précise-t-elle qu'elle a ouvert, depuis ce lundi 21 janvier 2019, les bureaux de réception et traitement des candidatures des Sénateurs, des Gouverneurs des Provinces et des Gouverneurs Adjoints. A l'en croire, l'élection des Sénateurs interviendra le 6 mars 2019. Alors que celle des Gouverneurs et de leurs Adjoints, sera fera, quant à elle, le 18 mars 2019.

En attendant, le contentieux électoral en ce qui concerne particulièrement, les législatives nationales et provinciales, continue jusqu'au 23 janvier 2019. Dans l'entretemps, l'ouverture et l'installation des Assemblées Provinciales est aussi prévue pour ce jeudi 24 janvier 2019, tout comme celles de l'Assemblée Nationale est fixée au 26 janvier 2019. Dans la même optique, la CENI annonce, par ailleurs, la cooptation des Chefs coutumiers, à partir du 28 janvier 2019 jusqu'au 11 février 2019. Nangaa qui s'est exprimé ainsi, hier, 21 janviers 2019, au nom de la CENI, à la Gombe, est revenu spécialement sur la nécessité de préserver la paix et la concorde nationales en RD. Congo avant, pendant et après les élections. Il suffit de lire son allocution, ci-dessous, pour cerner la trame essentielle de son message. Le développement du pays devrait être placé au-dessus de tout intérêt personnel.