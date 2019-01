Madagascar: Epidémie de rougeole à Toamasina - Consommables médicaux et médicaments remis par Ambatovy

La Senior CSR manager d'Ambatovy, Carine Guidicelli (à g.) remettant les lots de médicaments et de consommables médicaux aux autorités sanitaires de Toamasina.

Pour faire face à l'épidémie de rougeole qui sévit actuellement à Toamasina, la compagnie minière Ambatovy a remis hier, un lot de médicaments et de consommables médicaux (seringues, cathéters, perfuseurs) aux autorités sanitaires de Toamasina, au titre de sa contribution à la lutte contre l'épidémie. Ce, en réponse à l'appel à contribution des autorités sanitaires au secteur privé.

Ces médicaments et consommables médicaux permettront de contribuer au traitement de 60 patients hospitalisés pour cause de rougeole compliquée par jour, pendant un mois. La donation d'une valeur de 3 millions d'ariary représente la moitié des besoins et sera acheminé vers les principaux bénéficiaires, notamment le service pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire de Toamasina (Hôpitaly Be), trois Centres de Santé de Base (CSB) de Fanandrana, de Vohitrambato et du Dépôt Analakininina, ainsi que deux cases à santé à Tanandava et à Amboakarivo, pour une meilleure réponse à l'épidémie. Ambatovy va, par ailleurs, apporter son soutien à la campagne de sensibilisation en matière de rougeole, notamment sur les principaux symptômes de la maladie, afin de permettre aux parents de faire bénéficier à leurs enfants malades d'une prise en charge précoce, et éviter ainsi que la maladie ne s'aggrave et n'entraîne une hospitalisation.

Cette contribution d'Ambatovy entre dans le cadre des initiatives de la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé à Toamasina à laquelle, les autorités sanitaires ont adressé un appel à contribution.