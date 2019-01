Madagascar: Longue Marche vers l'Emergence - « Sacrifice et Abnégation », une culture prônée par le CREM

A l'aube d'une ère nouvelle que tous les Malgaches souhaitent prospère, tous les regards sont tournés vers le Palais présidentiel attendant l'équipe, qui aura pour mission de réaliser les engagements du nouveau Président de la République Andry Nirina Rajoelina.

Etant, désormais, le pays le plus pauvre du monde depuis 2016, pour Madagascar, les sacrifices doivent absolument venir de l'ensemble de la population pour que les générations futures puissent se relever. C'est ce qu'a expliqué le CREM (Cercle de Réflexion des Economistes de Madagascar). D'après les membres de cette association, les objectifs doivent absolument être atteints en ce qui concerne les Velirano. « Le Président ne peut pas être tenu pour seul responsable d'un éventuel échec - le Premier Ministre et tous les Ministres du Gouvernement devront rendre compte de possibles échecs ou de retards : s'ils ne démissionnent pas, ils doivent être limogés dans les plus brefs délais ou poursuivis », ont souligné les économistes regroupés dans le Cercle. « Tous les Hauts Fonctionnaires doivent s'atteler dans les plus brefs délais à la réalisation des travaux : pour donner des exemples précis - si la RN 44 n'est pas commencée dans les deux premières années, le Ministre des Travaux Publics doit être renvoyé, si les objectifs de croissance et de maîtrise de l'inflation figurant dans l'exposé de motifs de la Loi des Finances ne sont pas atteints et alignés sur les critères de convergence de la SADC, le Ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale seront limogés, et ainsi de suite... Même les Directeurs Généraux de Ministères devront répondre de leurs performances : si le taux de pression fiscale n'atteint pas la moyenne africaine de 15%, si les engagements financiers ne sont pas respectés, les Directeurs Généraux des Impôts et du Trésor seront remerciés. Il en sera de même de toutes les Sociétés d'Etat: aux dirigeants de la JIRAMA, du Directeur Général aux Directeurs Régionaux seront assignés des objectifs clairs d'électrification », ont-ils ajouté.

Culture. Dorénavant, la Fonction Publique ne devra plus être un refuge pour quelques privilégiés usant du népotisme et autres réseaux familiaux, d'après le CREM. « A plus long terme, l'Administration devra utiliser exclusivement des voitures fabriquées localement (le Velirano n° 7 concerne une usine de montage de voitures ou alors des Karenjy) et les Toyota V8 déjà importées seront données aux forces de l'ordre pour la lutte contre les Dahalo. Une Banque sera créée - Velirano n°7 sur le financement de l'industrialisation - où les Fonctionnaires et les Employés des Sociétés d'Etat devront déposer leurs avoirs et verser leurs salaires pour que les organes de contrôle (SAMIFIN, BIANCO) et les représentants du peuple (Députés) puissent contrôler les enrichissements illicites. Les salaires des agents du secteur public doivent également être rendus publics pour des raisons de transparence. Des taxes de pollution seront prélevées sur les 4×4 à raison de 5 à 10% de leur valeur d'origine, sauf celles du secteur touristique considérées comme des investissements »,a noté l'association. Car la culture du sacrifice doit désormais être ancrée dans l'esprit et faire partie de l'éthique des Responsables Publics : ceux qui veulent s'enrichir migreront vers le privé. Le secteur public a pour fonction de servir les citoyens et ceux qui veulent s'enrichir passent leur chemin. La démission, l'alternance et la culture de performance se doivent d'être une épée de Damoclès suspendue quotidiennement au dessus de la tête des responsables. Cette règle doit commencer maintenant : dès cette première nomination, selon les économistes.