Madagascar: Education et enseignement FJKM - La discipline et la rigueur, le nouveau credo

L'église protestante réformée, par la voix de son président, le pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi, entend s'acheminer vers la redynamisation de l'éducation et de l'enseignement au sein de l'église en rétablissant des valeurs, notamment la discipline et la rigueur.

Les propos du président de la FJKM (Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara), le pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi, sont sans équivoque. Le volet éducation et enseignement au sein de l'église, à travers ses établissements scolaires, doit repartir sur de nouvelles bases et renforcer ses valeurs, notamment celles de la discipline et de la rigueur. Son discours, dimanche dernier à Mahamasina, lors du culte du début de l'année 2019, a souligné ce besoin de renouveau dans les écoles FJKM. « Rétablissons la discipline dans les écoles FJKM pour qu'on puisse corriger certaines choses comme les retards, le manque de rigueur à propos des comportements, des tenues et des uniformes, du respect des biens communs... , pour que la FJKM n'ait plus honte de ses écoles », a-t-il affirmé.

Confiance. Ce numéro Un de l'église protestante réformée de Madagascar déplore par ailleurs, les choix, qu'il estime contradictoires, de certains enseignants dans les établissements scolaires FJKM qui, tout en travaillant dans ces lieux d'enseignement et d'éducation, font le choix de scolariser leurs enfants dans d'autres établissements, hors du champ FJKM. Un choix qui traduit, si l'on en juge par les propos du pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi, un manque de confiance de la part de ses propres enseignants, au système éducatif FJKM. « Si les enseignants qui y travaillent ne font pas eux-mêmes confiance aux écoles FJKM, comment les autres, parents d'élèves ou non, pourraient accorder leur confiance à ces établissements ? », commente un fidèle au lendemain du discours du président de la FJKM. D'où sans doute la nécessité de redynamiser le système en commençant pas les valeurs essentielles. Ce, tout en gardant et en valorisant les acquis positifs de l'enseignement FJKM.

Bicentenaire. L'église FJKM célèbre cette année le bicentenaire de l'école protestante à Madagascar. Il y a 200 ans, en effet, qu'a été créée à Manareza Toamasina, la toute première école protestante de Madagascar. Les missionnaires LMS Thomas Bevan et David Jones, arrivés sur l'île par cette entrée Est de l'île le 18 août 1818, en étaient les premiers enseignants. La toute première classe a ouvert ses portes le 8 septembre 1818. Peu de temps après, le 30 janvier 1819, Thomas Bevan décède. Deux siècles après, l'église FJKM entend redonner ses lettres de noblesse à son « Sekoly ». Actuellement, la FJKM compte environ 600 établissements scolaires. Au centre de la célébration de ce bicentenaire, la réhabilitation et la remise à neuf du lieu de formation des enseignants à Imerimandroso Ambatondrazaka.

Ainsi, cette année dans le cadre de ce jubilé dont l'ouverture se fera à Tsiroanomandidy lors des journées des écoles FJKM, du 26 au 28 mars 2019, l'événement majeur se déroulera le 8 septembre 2019 à Fianarantsoa, et la clôture, à Antananarivo en novembre. Le thème choisi pour le jubilé est tiré du livre de Jacques 5 : 7a « Soyez donc patients, jusqu'à l'avènement du Seigneur ». Rappelons que cette célébration aurait dû se tenir en 2018, mais a dû être ajournée en raison du double événement des 50 ans de la FJKM et du bicentenaire de l'arrivée des missionnaires LMS à Madagascar.