Madagascar: Tourisme de croisière - Ocean Dream a débarqué à Fort-Dauphin

Le bateau de croisière japonais Ocean Dream a débarqué au port de Fort-Dauphin la semaine dernière.

Ce navire a transporté à son bord 1 411 passagers, tous de nationalité japonaise. Rappelons qu'il a déjà fait escale dans la Grande île en décembre 2016. Ce passage sur les côtes malgaches fait partie du voyage mené par ce paquebot autour du monde. Notons que l'Ocean Dream appartient à l'ONG japonaise Peace Boat qui promeut la paix, les droits de l'homme, le développement durable et le respect de l'environnement. C'est pourquoi, les voyages à bord du paquebot et les séjours dans les territoires visités sont essentiellement axés sur le tourisme durable ou l'éducation.

Saison prometteuse. Durant leur court séjour à Madagascar, ces touristes japonais ont visité plusieurs sites touristiques du sud, riches en biodiversité et où la nature occupe une place importante dans la communauté locale. Une visite de Morondava et de la célèbre Allée des Baobabs était entre autres, au programme, et ce, grâce aux vols d'Air Madagascar. L'Ocean Dream a repris ensuite le large samedi dernier dans la fin de la journée, en direction de Cap Town en Afrique du Sud. Une chose dont on est sûr, la saison du tourisme de croisière s'annonce très prometteuse. En effet, d'autres paquebots sont attendus au Port d'Ehoala, pour ne citer que le Sea Born et MV Viking Sea qui y feront escale respectivement en mars et avril prochains.