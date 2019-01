Madagascar: Régime Rajoelina - Ntsay Christian reconduit Premier ministre

Ses expériences en tant que fonctionnaire international et ses nombreuses qualités pourraient servir dans la mise en œuvre des 13 engagements de l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar.

Le nouveau régime avance à la vitesse du TGV. 48h après son investiture, Andry Rajoelina nomme son Premier ministre. Sans surprise, le locataire d'Iavoloha décide de refaire confiance à Ntsay Christian pour diriger la nouvelle équipe gouvernementale qui sera sur pied d'ici quelques jours. L'annonce de sa reconduction a été faite hier. Selon les explications du nouveau Secrétaire général Adjoint de la Présidence de la République, Dina Andriamaholy, cette nomination a été faite conformément à ce qui est prévu par l'article 54 de la Constitution qui stipule que « Le président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale ». Ntsay Christian a donc été proposé par le parti « Miaraka Amin'i Prezida Andry Rajoelina » (MAPAR) et tous les députés qui ont rallié le clan « Volomboasary » lors de l'élection présidentielle.

D'après les informations, une centaine de signatures a été recueillie. Faut-il rappeler que Ntsay Christian a déjà été proposé par le MAPAR lorsqu'il a été nommé à ce poste par Hery Rajaonarimampianina le 4 juin 2018, dans le cadre de la formation du gouvernement de consensus. Les principales missions de l'ancien gouvernement consistant à organiser les élections présidentielles et législatives, la reconduction de Ntsay Christian à la Primature a donc été prévisible. Les expériences acquises pendant 7 mois à la tête du gouvernement pourraient servir dans l'organisation des élections législatives qui aura certainement lieu cette année, mais aussi et surtout dans la mise en œuvre des 13 engagements rentrant dans le cadre de l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar.

Fonctionnaire international. Natif de Diégo Suarez, Ntsay Christian est marié et père de deux enfants. Durant ses sept mois à la tête du gouvernement, il a fait preuve de droiture, de neutralité et a su afficher une fermeté inébranlable face aux attaques et aux tentatives de déstabilisation qu'a engendrées la période électorale. De par son charisme et sa sériosité, il reflète l'image du président Andry Rajoelina. Toutes ces qualités sont nécessaires face aux défis qui attendent le régime Rajoelina, notamment pour la réalisation des « velirano » visant à rattraper le retard de développement de Madagascar en peu de temps. Avant sa nomination à la Primature, Ntsay Christian a été fonctionnaire international en tant que Représentant de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) à Antananarivo en charge des pays de l'Océan Indien à savoir Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles.

Il a été également Consultant national et international pour le compte du PNUD, de la Banque Mondiale, de l'UNFPA et de l'Union Européenne. Autant d'expériences internationales qui font que, Ntsay Christian bénéficie de la confiance des bailleurs de fonds et des partenaires techniques et financiers de la Grandi île. Certainement, sa détermination et sa fermeté dans la lutte contre la corruption ont également joué dans cette reconduction. A noter que le PM a également été Président Exécutif d'Entreprendre à Madagascar ; Président du Conseil d'Administration des établissements touristiques publics SMTH (Hilton) et CCM (Andilana Beach) ; Directeur général de la Compagnie pétrolière SOLIMA Madagascar ; Directeur Administratif et Financier, Directeur Général Adjoint et Directeur général du chantier naval au sein de la Société SECREN. Aux yeux des observateurs, la nomination d'un natif du Nord à la Primature est plutôt logique vu le score obtenu par Andry Rajoelina dans la Province d'Antsiranana lors de l'élection présidentielle. La nomination de Ntsay Christian se présente ainsi comme un renvoi d'ascenseur. D'après les indiscrétions, les membres du prochain gouvernement seront connus mercredi prochain.