Madagascar: Solidis Capital - Un projet de lotissement à Imerimanjaka

Connu pour ses fonds de garantie, Solidis Capital veut actuellement contribuer à l'accès de la population malagasy aux logements sociaux.

Raison pour laquelle, cette institution financière met en œuvre un projet de lotissement baptisé « Akany Soa » au cœur de l'Imerimanjaka dans la commune d'Ambohijanaka. « Au début, nous avons apporté des solutions aux Petites et Moyennes Entreprises qui ont évoqué deux problèmes majeurs ne leur permettant pas d'accéder au financement. Il s'agit notamment d'un manque de garantie et de l'insuffisance de fonds propres. Mais dans le cadre de nos activités, nous avons entre-temps mis en avant le côté sociétal. Plus précisément, nous veillons sur les retombées économiques sociales. D'où, la réalisation d'un tel projet, via le promoteur immobilier « Maison & Tradition », la filiale de Solidis Capital, et ce, en partenariat avec ARCC », a expliqué Jean Marc Ravelomanantsoa, le directeur général de Solidis Garantie, lors de la pose de première pierre de ce lotissement « Akany soa » hier à Imerimanjaka.

Restaurer le village malagasy. Ce projet est conçu sur une surface totale d'environ 4 000m². Le promoteur met l'accent sur un aménagement intérieur à la fois esthétique et fonctionnel pour profiter pleinement de la lumière, et pour s'intégrer parfaitement dans le paysage. « Nous allons y implanter 19 villas mitoyennes, de types standard, confort et luxe, étalées sur une surface de 100 à 200m². Nous promouvons l'architecture de la maison traditionnelle malagasy tout en alliant à la modernité. Dans la même foulée, nous voulons restaurer le village malagasy qui prône la vie en communauté. C'est pourquoi, un jardin collectif d'une superficie de 1 000m² sera installé dans l'enceinte de ce lotissement « Akany Soa ». Il y aura également un parking pour une trentaine de voitures », a-t-il rajouté. Notons que le directeur général de Solidis Garantie, Jean Marc Ravelomanantsoa, le directeur exécutif de « Maison & Tradition » et l'adjoint au Maire de la commune d'Ambohijanaka ont fait la pose de la première pierre de ce projet hier. Le site verra la construction de style architectural typiquement malagasy. Et l'achèvement du projet est prévu pour septembre 2019.

La moitié reservée. Mais à qui profitera un tel projet immobilier ? -« Nous ciblons principalement les salariés qui ont les moyens de payer un loyer mensuel à raison de 700 000 Ariary, et ce, pour une échéance de 10 à 15 ans. Ou bien, chaque particulier peut acquérir directement une villa en payant cash », a répondu Jean Marc Ravelomanantsoa. Rappelons que Solidis Capital a déjà lancé ce projet de lotissement dans le cadre de sa participation au salon de l'habitat tenu l'an dernier. « Presque la moitié de ces 19 villas à construire sont déjà reservés étant donné que les acquéreurs ont déjà payé des acomptes », a-t-il enchaîné. Il faut savoir que la maison témoin sera construite d'ici deux à trois mois à Imerimanjaka.