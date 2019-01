Madagascar: Examens officiels - Avancés d'une à deux semaines

La saison des pluies est la première cause du changement du calendrier des examens officiels Malagasy.

Les ministères en charge de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de l'Enseignement professionnel ont décidé d'avancer d'une à deux semaines à peu près, les examens officiels. C'est ce qui a été annoncé hier lors d'un point de presse organisé conjointement par les trois départements ministériels dans les locaux du Ministère de l'Education Nationale Anosy hier. Une décision prise par les responsables auprès desdits ministères, ainsi que leurs organismes rattachés tendant à préserver le déroulement des examens des mauvaises conditions climatiques des saisons de pluies. « Le bilan des examens du baccalauréat qui s'est tenu récemment à Mahajanga a permis aux responsables des ministères de tutelles de se mettre d'accord qu'il serait judicieux de ne pas organiser les examens du baccalauréat durant la saison des pluies« , a-t-on rapporté durant le point de presse. Le changement des dates des examens officiels ne devraient toutefois pas avoir de conséquence sur le calendrier scolaire. « Les risques liés à la saison des pluies nous ont fait prendre la décision d'avancer d'une semaine environ les dates des examens officiels, contrairement à ce qui ont été prévus dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Sectorielle de l'Education« , a-t-on également rajouté.

Concrètement. Pour ce qui est des dates en question, le ministère de l'Education nationale a préféré attendre un certain arrêt devant les fixer avant de les publier. Ce qui n'est pas le cas pour le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Les examens d'entrée aux lycées techniques et professionnels se dérouleront les 2 et 3 septembre prochains. Ceux relatifs à l'obtention du Certificat de fin d'apprentissage sont prévus pour les 9, 10 et 11 septembre. Tandis que les examens relatifs au Brevet d'Etude Professionnelle sont calés pour les 16, 17, 18 et 19 du même mois. Les examens pour le certificat d'aptitude professionnel quant à eux, se dérouleront du 23 au 27 septembre 2019. Par ailleurs, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a fait savoir que les examens seront avancés de deux semaines par rapport aux dates déjà publiées. Les examens du baccalauréat général et la première session du baccalauréat technique et technologique vont se dérouler du 30 septembre au 4 octobre 2019. La seconde session du bacc technique quant à elle sera prévue du 7 au 10 octobre prochain. Les avis sont donc lancés à l'endroit des parents et candidats auxdits examens. L'annonce ayant été effectuée assez tôt, parents et enfants devraient pouvoir mieux se préparer pour mieux affronter les épreuves, une fois les dates arrivées.

Inscriptions

CEPE : 4 mars au 3 mai 2019

BEPC : 14 janvier au 19 avril

BACC : 25 février au 30 Avril 2019