Madagascar: Musée photographique - Café-histoire - Discussion sur les métis à Madagascar

Depuis le mois de novembre 2018, tous les mois, le Musée de la Photographie d'Andohalo propose un événement intitulé «Café-histoire». Ce rendez-vous s'adresse au grand public, surtout à tous les passionnés de l'histoire de Madagascar en générale, la photographie en particulier.

Le Café-histoire se déroule dans la grande salle d'exposition du Musée, en petit comité. Causerie conviviale et décontractée, il prend la forme d'un exposé, suivi de discussions animées par un intervenant. Pour ce troisième Café-histoire, l'équipe du Musée donne un rendez-vous le 9 février 2019 à 10 heures avec le thème «Etre métis en Imerina au XIXe et XXe siècle». A cette occasion, l'historienne Violaine Tisseau sera l'invitée du Musée. Docteur en histoire de l'université de Paris Diderot, Madame Violaine Tisseau est chargée de recherche au CNRS, et membre de l'institut des Mondes Africains. Elle poursuit actuellement des travaux en histoire sociale de Madagascar au XIXe et XXe siècle, en particulier sur l'histoire de la famille et de la vie quotidienne.

Etre métis en Imerina. L'histoire de Madagascar est marquée, depuis l'origine de son peuplement, par l'importance des courants migratoires. De ce fait, les relations intimes entre vazaha (étrangers) et malgaches y sont anciennes. La colonisation de l'île, en 1896, va conduire à l'émergence de la «question des métis», commune à l'ensemble de l'empire français. Soucieuses de maintenir une situation coloniale hiérarchisée, ordonnée et cloisonnée, les autorités entreprirent une politique particulière à l'égard des métis, qui s'est concrétisée notamment par leur dénombrement, leur prise en charge dans des institutions spécifiques et l'aménagement de la législation pour faciliter leur accès à la citoyenneté française.

Violaine Tisseau développera durant le prochain Café-histoire, la manière dont ces métis se sont intégrés dans la société malgache, entre autre sur les Hautes terres du XIXe et XXe siècle.