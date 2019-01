Cote d'Ivoire: Hamed Bakayoko aux militants RHDP de Yopougon - "Rassurez-vous, 2020 est déjà bouclé"

Les militants des partis membres du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) n'ont pas à s'inquiéter pour l'élection présidentielle de 2020. Cette échéance électorale, selon le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, se passera bien et sera surtout remportée avec brio par le parti qui prône le rassemblement, l'union et la cohésion des Ivoiriens pour le développement de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le RHDP.

Samedi dernier, il a galvanisé les militants qui ont pris d'assaut l'Institut Sotra à Yopougon pour assister aux travaux des précongrès du RHDP en vue de la réalisation de cette ambition. «Mobilisez-vous pour que le 26 janvier, on envoie un message au monde entier. Nous devons démontrer que le camp du rassemblement est majoritaire en Côte d'Ivoire.

On a gagné toutes les élections et on va gagner toutes les élections qui arrivent. Allez-dire à ceux qui ont des ambitions personnelles, ceux qui veulent être président de la République coûte que coûte, quel que soit ce que cela coûte au pays, allez leur dire que 2020 est déjà bouclé.

Qu'ils passent après 2020. Le RHDP après 2020 sera toujours au pouvoir », a-t-il annoncé sous un tonnerre d'applaudissements. Avant de lancer un appel aux personnes qui veulent profiter du système RHDP sans l'assumer. Il est encore temps, à l'en croire, de revenir dans la famille pour prendre toute leur place.

Le président des précongrès à Yopougon, accompagné par le ministre Gaoussou Touré, a profité de l'occasion pour inviter les uns et les autres à tourner le dos aux apôtres de la division, de la désunion, de l'instabilité et de la guerre.

«Le plus important est notre contribution profonde pour le pays. Cela est audessus de tout. Nous entendons des gens dire : "je suis frustré, je n'ai pas de poste, maintenant je vais m'opposer au président de la République". Non, ce n'est pas ta position personnelle qui doit déterminer ton engagement pour ton pays.

Le président Alassane Ouattara prône le rassemblement pour une croissance durable qui profite à tous les Ivoiriens », a-t-il expliqué.

Avant d'ajouter que des personnes au sein du RHDP ont posé la condition d'être d'abord placés à la tête du rassemblement avant de s'engager.

Poursuivant, l'émissaire de la direction du RHDP a indiqué que le chef de l'Etat, Alassane Ouattara, a estimé qu'il faut plutôt mettre l'accent sur l'union, la cohésion pour aboutir à la confiance mutuelle.

Ce qui n'a pas plu à ces personnes qui ont décidé d'offrir la division et la guerre. «Voilà tout le problème. Entre le rassemblement et la division, tout le monde sait que c'est le rassemblement qui est bon.

Nous sommes aujourd'hui à un tournant où les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes doivent se mettre ensemble pour un pacte qui dépasse nos régions, nos ethnies, nos religions.

Le pacte pour la Côte d'Ivoire. Chacun de nous doit donc taire ses ambitions personnelles pour le pays. Il y a quelques années, nous étions tous en train de parcourir le pays pour parler du RHDP et sensibiliser les populations à l'union et à la paix. D'où vient-il que brusquement il y a un problème ? C'est une affaire de personne.

Dans un pays, si toi, tu n'es pas et que le pays est en paix, ça fait quoi ?», a-t-il interrogé sous les applaudissements nourris. Tout en félicitant les congressistes de Yopougon pour le travail sérieux qui a été fait afin de contribuer de façon efficace au succès du RHDP.

Le président du comité d'organisation, le ministre Gilbert Kafana Koné, a rassuré que la base de Yopougon est en ordre de bataille pour la mise en place du parti unifié et surtout pour la conservation du pouvoir d'Etat par le parti houphouétiste en gestation.