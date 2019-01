Sénégal: Inauguration du Pont de Farafenni - Macky Sall salue un événement historique

Le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, a qualifié d'historique l'inauguration du pont de Farafenni hier, lundi 21 janvier. Il a réceptionné l'ouvrage tant attendu par les populations depuis les indépendances pour une continuité territoriale de la Grande Sénégambie, en présence de son homologue gambien, Adama Barrow.

L e président de la République du Sénégal, Macky Sall, a estimé que la journée d'hier, lundi 21 janvier, marque un événement historique dans le sens où elle marque l'inauguration du pont de la Gambie. Le chef de l'Etat trouve par ailleurs que l'ouvrage constitue une grande avancée pour les deux pays non sans préciser que la réalisation du pont n'aurait pu avoir lieu sans le leadership du président Adama Barrow.

Pour Macky Sall, le pont de la Sénégambie traduit aussi un pas historique dans la marche vers l'unité de l'Afrique. «Le Sénégal la Gambie sont unis par les liens géographiques et cultuels et le pont porte le symbole de ces liens séculaires», dit-il.

La construction du pont de la Gambie ne fait que traduire la forte volonté politique des deux chefs d'Etat qui ont travaillé afin de transformer un vieux rêve en une réalité, soutient Macky Sall. Le Sénégal et la Gambie sont unis par des liens séculaires, comme en attestent les langues communes parlées dans les deux pays.

L'idéal est donc pour tout chef de d'Etat de travailler à renforcer ces liens sans tenir compte des détracteurs qui ne manqueront pas, de temps à autre, à opposer un avis défavorable, déclare le chef de l'Etat sénégalais.

LE PONT APPARTIENT A LA GAMBIE

Le président Macky Sall tient à le préciser: le pont, bien qu'étant une infrastructure réalisée par les deux pays, appartient à la Gambie. Il demande toutefois à ce pays d'assurer la maintenance de l'infrastructure.

Sur ce, il invite les usagers, les transporteurs à utiliser et gérer le pont d'une façon responsable. Tout en rappelant qu'il ne compte aucunement s'immiscer dans la politique intérieure de la République sœur de Gambie, Macky Sall révèle que son ambition et sa politique sont de travailler avec le président Adama Barrow pour le développement des deux pays.

Le président Macky Sall estime, en outre, que les pays africains doivent s'unir. «Le pont facilite l'interconnexion des réseaux routiers du Sénégal et ses pays voisins. Il réduit la durée du voyage, accroit les échanges commerciaux, renforce la cohésion entre les peuples et contribue à l'intégration de la sous région», a conclut le chef de l'Etat.

A CAUSE DES TRAVAUX DE MAINTENANCE : Le pont «Sénégambie» fermé aux gros porteurs pendant 6 mois

Les autorités gambiennes ont décidé d'interdire l'usage du pont aux gros porteurs pour continuer les travaux... de maintenance.

Les six prochains mois seront réservés à la poursuite des travaux. Donc, pour le moment, seuls les piétons et les véhicules légers sont autorisés à emprunter ce joyau pour la traversée du fleuve Gambie.

Les prix de la traversée pour les véhicules légers et les piétons resteront aussi inchangés pendant cette période. Le pont à une longueur de 1893 mètres dont les 942 sont dans l'eau et les 950 autres mètres dans la mangrove. L'ouvrage est construit pour une durée de vie de 100 ans.

ADAMA BARROW, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE ; «L'inauguration du pont «Sénégambie» est un des plus beaux jours de mon mandat»

Le président gambien, Adama Barrow, a affirmé que la journée d'hier, lundi 21 janvier, marquant l'inauguration du pont sur la transgambienne, reste un des plus beaux jours de son magistère. «C'est un jour historique pour la Gambie et la sous-région», s'exclame-t-il.

L'infrastructure viendra, en plus de corriger un découpage colonial qui a séparé deux peuples frères, faciliter la mobilité en mettant un terme aux difficultés nées de la traversée du fleuve. En dépit du retard dans la réalisation, le président gambien assure que plus jamais de pertes agricoles ne seront enregistrées du fait des lenteurs du bac.

L'instauration d'un pont sur la transgambienne viendra, à coup sûr, renforcer les flux commerciaux dans l'espace CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest). Les lenteurs dans la traversée ne seront désormais que de vieux souvenirs. Pour son pays, Adama Barrow déclare que le pont augmentera les profits, tout en réduisant les pertes. Il a décidé, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration, de rebaptiser le pont au nom de la «Sénégambie».

CONSTRUCTION DU PONT DE LA SENEGAMBIE Des populations partagées entre joie et craintes

Au moment où le bac de Soma, avec sa peinture bleue défraîchie, signe sans conteste de sa vieillesse, arrive de l'autre l'autre (Farafenni) du fleuve Gambie, chargé de personnes attentives à ce qui se passe à côté, les autorités gambiennes et sénégalaises étaient à pied d'œuvre dans l'inauguration du pont de la Sénégambie, une réponse à une doléance vielle de plusieurs décennies.

Cet ouvrage long de 942 m dont la réalisation a coûté environ 50 milliards de F CFA est une avancée pour certains mais entraine un manque à gagner pour d'autres. Entre joies et craintes, la population sénégambienne s'apprête à tourner la page du bac.

En plein dans les préparatifs de son activité, Satou Sano craint pour son commerce. «La construction du pont ne nous est pas profitable. Parce qu'il n'y aurait plus d'arrêts ou bien les pauses ne seront plus longues, comme elles l'étaient par le passée. Depuis un certains temps, notre commerce ne marche plus», dit Satou Sano.

Elle est de Farafenni. Toutefois, l'ouverture du pont de Farafenni, sur la transgambienne, est source de réjouissance. Sounkarou Sidibé estime que désormais la mobilité au bac sera facile. «Auparavant, quand nous venions de Banjul, en moto, nous étions obligés de faire avec les grés du bac. On pouvait attendre de nombreuses heures.

Ce qui ne sera pas le cas avec le pont. On peu même se permettre maintenant de faire des voyages nocturnes», dit Sounkarou Sidibé. Cependant, sa joie est teintée de crainte. «C'est ici que nous tirions notre gagne pain. Notre activité a considérablement baissé.

Ce que nous souhaitons maintenant, c'est un appui des deux gouvernements. J'étais piroguier et je faisais traverser des gens. La quasi totalité de nos clients était des Sénégalais. Si maintenant la traversée ne se fait plus en pirogue, on ne s'en sortira pas», a joute-t-il.

Moussa Faty, un vieux, la soixantaine dépassée, est un ressortissant de la Casamance. Il prenait régulièrement le bac à cause de son activité. «La construction du pont n'est que bénéfique. C'est un gain de temps considérable», juge-t-il. «C'est ici qu'on n'a toujours exercé nos activités.

Et grâce à notre activité nous soutenons et subvenons aux besoins de nos parents. Donc voir notre commerce menacer ne nous agrée pas. Pour l'instant on s'en remet à Dieu et aux autorités des deux pays», dit Mama, une restauratrice.

Mamadou Seye quant à lui est commerçant. A son avis, «rien ne marche présentement», cause pour laquelle, il juge qu'ils devront être dédommagés. Pour l'avenir, il souhaite qu'une solution soit trouvée, comme par exemple la modernisation des cantines qui croulent sous le poids de l'âge. En témoignent les zincs rouillés et poussiéreux des toitures.

La commodité des lieux peut attirer la clientèle, trouve-t-il. Abdoulaye est tenancier d'une pirogue. Entre souvenirs du temps des périodes de fortes recettes, notamment quand il y avait les blocus de la frontière et l'abandon de son activité, il n'est ni heureux ni mécontentement.

«Je ne peux pas qualifier le sentiment qui m'anime», dit-il, en disparaissant dans la cohue de curieux à l'attente de l'arrivée des deux présidents de la Gambie et du Sénégal.