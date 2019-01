Sénégal: Le dossier Gana Gueye en stand by au PSG, Mbaye Niang parti pour rester

En ce mercato d'hiver, dans le championnat européen, le dossier de l'international sénégalais Idrissa Gana Guèye et encore en stand by au Paris Saint-Germain (PSG). Quant à Mbaye Niang, un autre Sénégalais qui est sur les tablettes de Schalke 04, il compte bien rester à Rennes.

Ala recherche d'un milieu de terrain sur ce mercato d'hiver, accentuée par la récente blessure de Marco Verratti, le Paris Saint-Germain poursuit les négociations pour enrôler Idrissa Gueye d'Everton.

Mais, sur le dossier de l'international sénégalais et celui de Paredes, le quotidien régional Le Parisien a indiqué hier, lundi 21 janvier, que le champion de France en titre rencontre un problème du fait qu'Everton aurait mis certaines conditions avant de libérer leur joueur.

Les Toffees voudraient, en effet, trouver d'abord un successeur avant de vendre le milieu des Lions (29 ans, 20 matchs en Premier League cette saison).

Avec un budget limité à 30 millions d'euros, sur cette période des transferts, nous apprend Maxifoot, le PSG ne parvient pas à s'entendre avec les exigences financières des autres équipes.

Everton réclamerait ainsi 40 millions pour Gana Guèye, alors que le Zénith espérerait 55 millions d'euros pour Paredes.

D'après Yahoo Sport, Idrissa Guèye serait actuellement la piste la plus chaude. Parmi la longue liste de joueurs sur les tablettes du PSG, le Sénégalais serait le plus proche de rejoindre Thomas Tuchel. Paris va devoir se montrer convaincant.

Prêté par le Torino à Rennes, et sur les tablettes de Schalke 04, Mbaye Niang est de son côté parti pour rester dans le club breton.

Malgré des discussions avec les dirigeants italiens en vue d'un transfert cet hiver, l'attaquant des Lions a, d'après L'Equipe, bien l'intention de terminer la saison avec son club.

"Moi, je suis au Stade Rennais et je veux rester au Stade Rennais parce que je suis très heureux ici. Je ne me pose pas la question d'un départ. Même pour la Chine, je ne me pose pas la question !", a affirmé l'international sénégalais pour Ouest France.

"Pour moi, c'est inenvisageable, donc je vais continuer la saison ici et apporter le maximum à l'équipe et au club", a souligné l'international sénégalais de 24 ans qui, quoiqu'il ne soit pas un titulaire indiscutable et malgré des stats décevantes (2 buts en 22 matchs), l'ancien Caennais a bien l'intention de s'accrocher.