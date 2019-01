Sénégal: Mise en service du Pont de Farafenni - Les fidèles de Sédhiou prient pour une exploitation paisible de l'ouvrage

Le marabout et ambassadeur de la paix, El Hadji Sidya Dramé a initié, samedi dernier 19 janvier, une journée de prières pour la paix, la cohésion et le succès dans l'exploitation du pont de Farafenni, inauguré aujourd'hui. A cette retraite spirituelle ont pris part de nombreux chefs religieux et talibés de la région.

En prélude à la mise en service, ce lundi 21 janvier, du pont de Farafenni en Gambie, appelé pont de l'intégration de la sous-région ouest africaine, le guide religieux El Hadji Sidya Dramé, président des imams et Ulémas mandingues du Sénégal et ambassadeur de la paix, a initié une journée de récital du Saint Coran pour une paisible exploitation de l'ouvrage.

Des centaines de talibés et marabouts ont pris part à cette cérémonie, sous la forme d'une retraite spirituelle, à son fief de Oumoul Koura à Ndiama Pakao. «Cela a toujours été notre préoccupation majeure.

Et, par la volonté du Tout Puissant Allah, le président Macky Sall et Adama Barrow ont réussi à le réaliser; nous les remercions. Nous avons accompli plusieurs tours de récital du Saint Coran pour la paix et la tranquillité dans l'usage de ce pont.

De Senghor à Abdoulaye Wade, en passant par Abdou Diouf, des volontés se sont manifestées, mais c'est le président Macky Sall qui a eu le privilège de réaliser ce pont. Nous le remercions», a fait savoir El Hadji Sidya Dramé.

Invité de marque à la cérémonie d'inauguration de ce pont de la Sénégambie, El Hadji Sidya Dramé a appelé chaque acteur, que ce soit de la partie sénégalaise ou gambienne, à œuvrer pour la cohésion et le raffermissement des relations sociales afin que les différentes entités territoriales tirent profit de ce désenclavement.

Il dit, au demeurant, être convaincu qu'une fois cette harmonie assurée, les facettes de l'économie locale et nationale donneront un mieux-être aux communautés en partage de l'espace de l'Afrique de l'Ouest.