Sénégal: Renforcement de la surveillance des maladies virales - Des biologistes et techniciens formés pour cerner le mal

Des biologistes et techniciens de la santé sont depuis hier, lundi 21 janvier, en formation sur les techniques d'identification des virus ayant un potentiel épidémique ciblé, à travers le projet (Predict) financé par l'Usaid.

Prévue jusqu'à vendredi 25 janvier, cette initiative va permettre de renforcer la surveillance de certaines pathologies virales dans le pays et la sous-région.

Les maladies dites émergentes et ré-émergentes posent le plus de problème à l'Afrique. Des causes de la transmission sont à cheval entre l'humain et l'animal, selon le chef de Service de parasitologie de l'hôpital Aristide Le Dantec.

Afin de renforcer la surveillance de ces maladies virales, ledit laboratoire, dirigé par le professeur Daouda Ndiaye, forme depuis hier, lundi 21 janvier, des biologistes et techniciens sur les techniques d'identification des virus ayant un potentiel épidémique ciblé.

Selon les acteurs, l'objectif est de renforcer les capacités du système de surveillance des maladies humaines et animales dans les régions à haut risque.

Mais aussi, d'établir des plateformes de collaboration pour réduire le risque de transmission, d'amplification et de propagation des maladies. «Il s'agit, à travers cette surveillance, de voir quel est l'ampleur de ces maladies à origine animale comme Ebola, Zika et autres.

Parce que, si on connait les causes de 90% des maladies fébriles, il y a aussi d'autres méconnues que nous devrons identifier pour rompre la chaîne de transmission. Et cela ne peut se faire qu'avec une bonne surveillance», a souligné le professeur Daouda Ndiaye.

Financé par l'Usaid, la formation entre dans le cadre du projet Predict. «Le Sénégal a été enrôlé dans la deuxième phase du projet qui est présent dans plus de 35 pays.

Ainsi, depuis plusieurs années, grâce à la collaboration de l'Etat américain, des résultats probants ont été enregistrés dans le pays, ce qui a permis de faire baisser le taux de prévalence des maladies virales, comme le paludisme et autres, au Sénégal», a fait noter le professeur Ndiaye.

Et de renseigner que le projet est implanté à Mbour, à Sindia et Poponguine où on retrouve une forte cohabitation des personnes et des animaux, avec la présence des parcs.

Du côté du partenaire, Jaber Belkhiria de l'Usaid a relevé que le Sénégal est leader en santé publique et parce qu'il a épousé le concept «Une seule santé» qui appelle à l'adoption d'une approche holistique de la santé de l'homme, de l'animal et des écosystèmes.

Pour la formation qui a démarré à Dakar, le Pr Ndiaye compte étendre son champ d'action pour toucher toutes les régions du Sénégal.

«Ces biologistes qui ont été formés vont descendre au niveau de la base pour assurer la surveillance. S'il y a des cas, ils pourraient les référer au niveau du Service de parasitologie de l'hôpital Le Dantec qui reste le laboratoire de référence.

La démultiplication de la formation se fera car l'objectif est de couvrir tout le territoire national pour une bonne surveillance des maladies virales», a-t-il déclaré.