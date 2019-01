Angola: Le rééquipement de la FAN parmi les priorités des FAA

Lubango — L'engagement dans la formation et le rééquipement de la Force Aérienne Nationale (FAN), en vue de sa modernisation progressive sont parmi les priorités des Forces Armées Angolaises (FAA), a affirmé lundi, à Lubango, province de Huíla, le chef d?Etat-major général, Egidio de Sousa Santos.

Intervenant à l'acte des célébrations du 43e anniversaire de la FAN, Egidio de Sousa Santos a déclaré que le pari permettra de garantir l'opérationnalisation nécessaire des unités militaires, car "le monde d'aujourd'hui est très instable et imprévisible, où les relations entre les États n'obéissent pas toujours aux principes d'égalité, de respect mutuel et de réciprocité des avantages".

Pour cette raison, il a défendu la nécessité d'adopter une attitude de plus en plus responsable dans la planification et l'exécution de programmes de préparation combative et éducative-patriotique, d'exercices et d'entraînement de commandement, dans la maintenance correcte des armes et de la technique, l'élévation de la discipline, organisation, vigilance et préparation au combat.

"Il est crucial de poursuivre le processus de restructuration et de modernisation du secteur, en investissant dans son autonomisation permanente avec des moyens techniques et modernes capables de garantir la défense efficace de l'espace aérien national dans les sous-régions géostratégiques auxquelles appartient l'Angola", a-t-il déclaré.

Il a souligné que le 21 janvier 1976, lors de la création de la FAPA / DA, précurseur de la Force aérienne nationale, traduisait le courage, le sens de l'État et la vision stratégique "extraordinaire" du président António Agostinho Neto sur le contexte géopolitique (à l'époque) caractérisée par la "guerre froide".

Le chef militaire a ajouté que l'émergence de la FAN était étroitement liée à tout processus de transformation survenu au cours des premières années de l'indépendance du pays, afin de renforcer le système de défense et de lui permettre de réagir aux incursions armées de l'étranger et aux poches de déstabilisation internes dans diverses parties du territoire national.

À l'occasion, le ministre de la Défense nationale, Salviano de Jesus Sequeira, a félicité la FAN et souligné l'urgence de rééquiper cette branche des Forces Armées Angolaises.

Il a également appelé la FAN à rester concentré sur la défense et la sauvegarde de l'espace aérien national.