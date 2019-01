Afrique: Résolution de la 3ème CIEA - Les etats s'engagent pour un continent emergent

C'est sur une note de satisfaction globale, en termes d'apports scientifiques aux thématiques abordées par des experts, enseignants, chercheurs, entrepreneurs, entre autres, qu'a pris fin la troisième Conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique (CIEA3), tenue les 17, 18 et 19 janvier à Dakar, sur le thème: «Emergence, secteur privé et inclusion sociale».

Dans le libellé lu par le ministre conseiller Niounka Diouf, et non moins présidente du Comité scientifique de la CIEA3, les Etats sont invités à mettre en place les conditions d'une stabilité politique, institutionnelle et sécuritaire et à bâtir une vision à long terme, partagée, qui transcende les mandats politiques; à maintenir les efforts en matière de réforme de l'environnement des affaires, de réalisation d'infrastructures de soutien à la production et de connexion aux marchés, ainsi que de formation afin de garantir l'employabilité des jeunes.

Il est recommandé aux pays d'accorder une attention particulière aux réformes fiscales, en vue d'une meilleure mobilisation des ressources internes et de favoriser l'avènement de champions nationaux et régionaux, et développer les échanges intra-africains à travers l'accès à des marchés élargis.

Pour sa part, le secteur privé s'est félicité de la volonté des Etats d'accompagner l'essor des champions nationaux. A ce titre, il devra s'inscrire dans une dynamique à long terme et exploiter les opportunités offertes par les partenariats publics-privés innovants.

Par ailleurs, le secteur privé est appelé à jouer pleinement son rôle dans le processus de valorisation des produits africains par la transformation des ressources naturelles et le recours à l'innovation.

Aussi reconnait-il l'importance de son rôle dans la mise en œuvre d'initiatives favorisant le développement de la productivité du travail ainsi que l'inclusion sociale et territoriale.

Quant aux partenaires techniques et financiers, ils réitèrent leur soutien aux efforts des États visant la formulation de stratégies d'Émergence et la mobilisation de ressources financières additionnelles. Ils réaffirment également leur volonté de soutenir l'initiative privée, à travers la dynamisation des guichets y afférents.

La conférence a reconnu l'importance de la pérennisation et de l'institutionnalisation des rencontres de la CIEA et recommande aux Etats, au secteur privé et aux institutions partenaires de travailler à en faire un puissant levier d'échange d'expériences permettant de garantir la réalisation de leurs ambitions.

Ainsi, la quatrième édition de la CIEA qui se tiendra en mars 2021 à Abidjan, offrira l'occasion de faire une évaluation de cette initiative et d'en tirer les leçons. Dans cet esprit, un secrétaire exécutif a été nommé en vue d'opérationnaliser, dans les meilleurs délais, la feuille de route de la CIEA.