Togo: L'UFC désormais le parti de la veuve et de l'orphelin ?

La question est posée. Intervenant ce mardi sur l'actualité sociopolitique du moment chez nos confrères de radio Pyramide FM, Dr Folly Gada Ekué, Conseiller spécial de Gilchrist Olympio, président du nouveau premier parti de l'opposition parlementaire (avec 7 députés), n'a pas cru seulement inscrire les députés de ce parti politique dans la dynamique du tout politique pour cette nouvelle législature ouverte depuis le 08 Janvier dernier.

Si le Conseiller de Gilchrist olympio, est d'avis que les réformes politiques se fassent par voie parlementaire, il a informé au cours de sa sortie médiatique, de ce que l'UFC s'activera désormais pour plus de justice sociale au Togo mais aussi et surtout pour défenndre la cause de la veuve et de l'orphelin.

« Il y a autres choses encore qu'on mettra sur la table. C'est la question de la justice sociale. Que les populations, quand elles ont un problème et quand elles vont au commissariat, qu'on puisse s'occuper d'elles.

Que les forces de l'ordre soient outillées à la justice sociale de base. Parce que beaucoup de personnes subissent de l'injustice tout le temps, tous les jours que Dieu fait dans ce pays. Ce sont des questions qui nous tiennent à cœur, et nous voulons lutter pour ça », ainsi s'exprimait Dr Gada Ékué.

Aussi, avait-il ajouté, « autre chose encore, dans ce pays il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des catégories de personnes qui sont vulnérables.

Nous allons travailler dans ce sens pour que l'Etat fasse des subsides aux veuves et orphelins dont leur situation est extrêmement grave ».

Si cette prise de partie pour les veuves et les orphelins se tradusait dans les faits, en tout cas le FONDAVO (Fonds d'Aide aux veuves et aux Orphelins) de Dr Charles Birrégah ne peut que se réjouir d'avoir trouvé un répondant à l'Assemblée et pourquoi pas au gouvernement quand à la défense de ses idéaux.