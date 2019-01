Cameroun: Denise Fampou - "Le représentant du chef Bangoulap doit garder une certaine hauteur »

interview

Le samedi 19 janvier, Ngamga bienvenu a été installé comme nouveau représentant du chef Bangoulap dans le Wouri, une cérémonie qui était très courue et qui a vu la participation de certaines élites de cette localité ,Fampou Denise Maire de Douala 2è et membre de la communauté Bangoulap dans le Wouri est revenue sur les circonstances de l'érection de Monsieur Bienvenu Ngamga a la tête de sa communauté dans le wouri ainsi que les défis qui l'attendent.

Qu'est ce qu'on peut retenir au sortir de cette cérémonie d'installation?

C'est une belle fête car nous avons eu la participation de plusieurs chefs de plusieurs communauté venus de l'Ouest et je pense que cette installation est la consécration d'une longue aventure car celui qu'on vient d'installer a toujours été très proche des ressortissants du Ndé en général dans le wouri et pas seulement de Bangoulap et nous sommes là pour attester cela et il faut qu'il reste celui là qui implémente le vivre ensemble.

Le nouveau représentant du chef a la particularité d'avoir été élu et non désigné pourquoi celà?

Celà lui confère plus de légitimité, je pense que en étant un chef légitimé par sa communauté, il bénéficie déjà d'un credit supplémentaire auprès des siens mais surtout auprès du chef qui est venu l'installer aujourd'hui car le chef lui-même souhaite que son représentant ne soit pas querellé comme c'est le cas ailleurs afin que les Bangoulap du wouri puissent regarder tous dans la même direction et trouver en Bienvenu Ngamga la personne idéale pour cette fonction..

Quel conseil pouvez vous donner à ce nouveau représentant du chef Bangoulap dans le Wouri?

En termes de conseils, Nous lui recommandons de rester humble comme il l'a toujours été, de rester proche de ses frères comme celà a toujours été le cas pour lui et aujourd'hui qu'il a des attributs de chef, il lui faut garder une certaine hauteur face à certaines situations car il recevra à coup sur des attaques et ce n'est que sa capacité à être patient qui va lui permettre de garder la confiance des siens.C'est ainsi que nous ne pouvons que souhaiter Bon vent au nouveau représentant du chef Bangoulap dans le Wouri et vive la communauté Bangoulap ainsi que toutes les communautés soeurs.