Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - La nouvelle législature s'installe le 26 janvier

L'ouverture et l'installation de la prochaine chambre basse du parlement sont programmées pour samedi. Les assemblées provinciales, quant à elles, seront installées le 24 janvier.

Au cours d'une conférence de presse animée le 21 janvier au siège de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Corneille Nangaa en a profité pour égrener les étapes restantes du processus électoral, conformément au calendrier réaménagé. Sans en dire plus sur l'investiture du nouveau président élu censée intervenir, sauf changement, le 24 janvier, il a indiqué que la prestation de serment de Félix-Antoine Tshisekedi « se fera en conformité avec le calendrier du protocole d'Etat et la Céni », n'avançant une quelconque date. Concernant la nouvelle législature de la cinquième République, il a annoncé l'ouverture et l'installation de l'Assemblée nationale pour le 26 janvier.

La nouvelle chambre basse du parlement est composée de quatre cent quatre-vingt-cinq députés nationaux élus provisoirement, au terme des élections du 30 décembre 2018. Ils seront installés dans l'hémicycle en attendant l'élection, au mois de mars, de quinze députés de Beni territoire, Beni ville et Butembo, au Nord-Kivu, ainsi que de Yumbi (Maï-Ndombe). Les élections législatives dans ces circonscriptions ont été reportées en raison de la situation sécuritaire et sanitaire. C'est Gabriel Kyungu wa Kumwanza, le plus âgé des élus, qui va diriger, à côté de deux plus jeunes, le bureau provisoire qui sera installé, le temps pour la Cour constitutionnelle d'épuiser tous les contentieux électoraux en cours d'examen. A ce sujet, il a indiqué que le contentieux des législatives nationales et provinciales se poursuivra jusqu'au 23 mars.

Quant aux assemblées provinciales, leur installation est fixée au 24 janvier. La cooptation des chefs coutumiers comme députés provinciaux ira du 28 janvier au 11 février, à travers ses différentes phases, a indiqué le patron de la Centrale électorale. Par ailleurs, Corneille Nangaa a annoncé le début, depuis le 21 janvier, de l'inscription des candidatures pour les autres élections, en l'occurrence celle des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les vingt-quatre provinces de la République démocratique du Congo.

Au passage, le président de la Céni n'a pas manqué de jeter une fière chandelle à la Cour constitutionnelle, saluant le travail remarquable accompli par les haut magistrats dans l'examen et le traitement du contentieux électoral à la présidentielle. « Je m'en voudrais de ne pas mentionner le travail remarquable de la Cour constitutionnelle qui a vidé, dans le temps légal, le dossier des contentieux des résultats de l'élection présidentielle », a-t-il déclaré, tout en espérant que le traitement des contentieux des résultats des élections législatives nationales et provinciales se fera également dans les meilleures conditions possibles.

Il a terminé en remerciant le président de la République sortant, Joseph Kabila Kabange, les institutions d'appui à la démocratie, le peuple congolais ainsi que les éléments de la police pour leur soutien au processus électoral. Et, au nom de son institution, il a officiellement félicité le nouveau président élu, Félix-Antoine Tshisekedi.