Congo-Brazzaville: Coopération Congo-Allemagne - Les villes de Dresde et Brazzaville actualisent leurs accords de jumelage

Le maire de Brazzaville, Christian Roger Okemba, a échangé le 20 janvier à son cabinet de travail avec une délégation allemande conduite par le maire de la ville de Dresde, Dirk Hilbert, afin d'examiner la possibilité d'actualiser la coopération entre les deux villes.

Les accords de jumelage entre les villes de Dresde et Brazzaville avaient été renouvelés pour une première fois en 1995. En 2019, les autorités municipales des deux villes comptent les relancer et les actualiser.

Actuellement, les experts de la commission mixte et technique des deux villes sont à pied d'œuvre pour peaufiner les documents y relatifs. Ils débattent et ajustent leurs points de vue, entre autres, sur la formation, l'assainissement, le recyclage et le perfectionnement des agents municipaux.

Au cours de la séance de travail, le maire de Dresde a émis le vœu d'un jumelage des établissements scolaires, des écoles spécialisées des deux villes, souhaitant également que la coopération s'étende dans le traitement des érosions et la promotion de l'agriculture urbaine.

La délégation allemande, accompagnée du maire de Brazzaville, a visité quelques points stratégiques de la capitale congolaise dont le pont du Djoué, les artères principales, le square de Gaulle, le mausolée Pierre-Savorgnan-de Brazza, etc.

Dresde, capitale de la Saxe, à l'est de l'Allemagne, se distingue par ses musées d'art réputés et l'architecture classique de sa vieille ville reconstruite. Le palais Zwinger, dont le style rappelle celui du château de Versailles, abrite des musées, comme la Gemäldegalerie Alte Meister, qui expose des chefs-d'œuvre tels que la "Madone Sixtine" de Raphaël. La ville de Dresde est également le centre de la région économique la plus forte de l'est de l'Allemagne. Les entreprises des domaines de la microélectronique et de l'aéronautique profitent de la proximité de l'université et des différents instituts de recherche.

Par ailleurs, la ville de Brazzaville, capitale de la République du Congo, pays situé en Afrique centrale, se trouve sur le fleuve Congo, en face de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les rapides du Congo se trouvent à deux pas de la ville. La tour Nabemba, de forme cylindrique, surplombe le fleuve en plein centre-ville. Le mémorial en marbre Pierre-Savorgnan-de Brazza renferme la dépouille du fondateur de la ville. La basilique Sainte-Anne est érigée à proximité.

Brazzaville est une ville de transit du fait de sa situation géographique naturelle et exceptionnelle qui la place au cœur des principales voies de communication au sein de l'Afrique centrale. En effet, elle est reliée à l'océan par le chemin de fer, à Kinshasa par le fleuve Congo, à Bangui (Centrafrique) le fleuve Congo et la grande rivière Oubangui, et au Cameroun par route.

Surnommée « Brazza-la-verte », en raison de l'omniprésence de la verdure, Brazzaville dispose de bon nombre d'espaces verts, avec des monuments historiques, des sites touristiques pittoresques, des restaurants de qualité et des hôtels de standing international. La vue du fleuve Congo est une attraction irremplaçable, très prisée des touristes.