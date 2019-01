Congo-Brazzaville: Piraterie maritime - Plus de deux cents attaques en 2018

Les agressions de pirates en mer ont progressé, passant de deux cents une l'année dernière, contre cent quatre-vingts en 2017, selon le rapport du Bureau maritime international.

En 2017, cent trente-six navires avaient été abordés par des pirates, vingt-deux autres avaient subi des tentatives d'attaques, seize avaient été la cible de tirs et six avaient été détournés. Et en 2016, cent quatre-vingt-onze incidents avaient été recensés.

Le golfe de Guinée qui abrite les deux principaux pays producteurs de pétrole d'Afrique, le Nigeria et l'Angola, est désormais plus touché par la piraterie que le golfe d'Aden, la zone maritime située entre la corne de l'Afrique (Somalie) et la péninsule arabique qui a longtemps été la zone la plus infestée de pirates en Afrique.

Les dix-sept pays de la région tentent, depuis quelques années, de renforcer leurs moyens d'intervention et leur collaboration avec l'aide notamment des Etats-Unis et de la France.