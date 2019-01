Tunisie: Premier revers de La Marsa

Assoma, grand bénéficiaire

Read Olf et Outik, la main dans la main, en attendant de disputer la 2e manche de leur match arrêté en raison de l'absence de sécurité, ont gagné, d'ailleurs comme attendu, face aux deux lanternes rouges respectivement Metline ( 5-4) et l'Aouina ( 2-0) et se placent au 4e rang avec le même total de points ( 19 pour chacun). Outik a arraché sa victoire avec panache au cours des trois dernières minutes de la rencontre grâce aux deux buts, signés Alaeddine Belyahia et Amine Ben H'mida.

En poule B, le dauphin Assomaa est le grand bénéficiaire. En battant son adversaire Al Hawaria (2-1), il n'est qu'à un seul point du leader Béni Khiar qui s'est contenté du nul à domicile face à Hammamet après un match très disputé et d'un très bon niveau. Le choc de cette poule entre Kéribis de Korba et Dar Chaâbane Fehri s'est soldé par un nul ( 1-1) qui a profité beaucoup plus à Dar Chaâbane après sa défaite la semaine dernière. Et s' il n'y a pas eu de buts dans la rencontre Al Maâmoura-Al Kérib, celle ayant opposé Siliana à Tazarka en a vu beaucoup .La première équipe l'a emporté sur le score fleuve de ( 6-1)

Ouardanine est tombé

En poule C, le leader Ouardanine est tombé à Saheline en subissant une défaite contre l'équipe locale (1-2), et ce, après une belle série de victoires. Son dauphin Read Star Sousse a bien profité de sa victoire par un score sans appel face au Club Chebbien (6-2) pour s'approcher de lui. Deux points seulement les séparent. Al Messadine a enchaîné en réalisant sa deuxième victoire de suite, et ce, face à Ksar Helal (3-2).

En poule D, Mettorech a profité de la baisse du régime de Regueb, lanterne rouge, pour réaliser sa deuxième victoire de suite (2-1) qui l'a placé seule en tête, puisque Sbeïtla s'est contentée du nul face au Club Gafsien (1-1). Après un nul en déplacement la semaine dernière, Tataouine a renoué avec le succès en l'emportant face à Annahal (5-4).

Résultats

Poule A

Tronja-Al Mawani (0-1)

Mornag-La Marsa ( 3-0)

Outik-l'Aouina (2-0)

Metline-Read Olf ( 4-5)

Al Mourouj-Yris (3-3)

Poule B

Assomaa-Al Hawaria (2-1)

Béni Khiar-Hammamet (2-2)

Al Maâmoura-Al Kérib (0-0)

Siliana-Tazarka (6-1)

Kéribis-Dar Chaâbane (1-1)

Poule C

Read Star Sousse-Club Chebbien (6-2)

Al Messadine-Ksar Helal (3-2)

Saheline-Ouardanine ( 2-1)

Ahely Sahely exempt

Poule D

Mettorech-Regueb ( 2-1)

Tataouine-Annahal (5-4)

Club Gafsien-Sbeïtla (1-1)

Feriana exempt