Tunisie: La culture, huit ans après...

La politique et l'économie ont eu, bien sûr, la primeur. Les comptes de la révolution se jugent, semble-t-il, à cela.

Les experts insistent : «rien qu'à cela». Ils n'ont pas forcément raison.

Vrai que le pays souffre le martyre, dans sa gouvernance, dans ses finances. Vrai qu'il est endetté pour des lustres. Vrai que sa jeune démocratie risque de capoter. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est jamais tout. Il manque la Culture à ce tableau. La culture, oui. Pas que les arts, les spectacles, les divertissements, le mode de vie, de penser, aussi, la conscience critique, civique, la citoyenneté. Attributs essentiels . Influents, déterminants. Pour la politique, pour l' économie. Pour tout .

Qu'en a-t-il été de la culture, de cette culture, pendant ces huit années de révolution ?

Sujette à de beaux discours , d'abord, mais secondaire en dernier lieu. Voilà ce qui a prévalu. Dans l'esprit des responsables. Au niveau de l'Etat. Le temps des grandes politiques culturelles est révolu depuis fin 80 ; depuis que le régime résolument inculte de Ben Ali a nié à la Culture toute place dans le développement. Sous Ben Ali, les festivals grouillaient de monde, les artistes avaient du boulot. Mais les Arts n'étaient plus enseignés à l'école, et la médiocrité était de mise à la radio et à la télévision. Un audiovisuel ennemi de l'intelligence, de toute prise de conscience, c'était ce que voulait l'autocrate. C'était sa crainte. C'était son but.

L'idée, hélas, a perduré après la révolution. On a argué d'urgences diverses(emplois, régions, etc.) pour se contenter d'administrer des loisirs, sans autre effet que de «remplir des cases», au mieux, «d'en donner plein l'ouie, plein la vue». «Ni crainte, ni mépris du peuple», non, qu'à Dieu ne plaise, mais une absence de vision, de perspicacité. Les ambitions politiciennes étant, (une flopée de ministres en six ans seulement) sûrement, aussi, une «entourloupe commode», une solution de facilité.

Le meilleur exemple ? L'usage intensif qui se fait de la Cité de la culture. C'est du jamais-vu. Une programmation «haletante». Des choix précipités. Et de l'entassement. Que d'entassements !A croire que sans l'avènement de la grande bâtisse, rien de culturel, rien d'artistique, n'aurait vraiment bougé dans le pays.

Les spécialistes le disent et le répètent pourtant, quelques décideurs en ont aussi conscience, on le répète pour notre part, souvent : le progrès culturel ne s'apprécie, tout à fait, ni à la dynamique des événements ni au nombre des surdoués et des génies. Il se remarque au niveau atteint par l'ensemble de la collectivité. Quand le meilleur des arts, le meilleur de la culture vient à être perçu par la gent commune, par le citoyen lambda, au hasard des rencontres, dans le quartier, dans les cafés.

On avait cela du temps où les ministres de la Culture de Bourguiba organisaient la culture au profit de tout un peuple, de toute une nation.

Pas pour «préserver le poste», pour «la solution facile», «pour en donner «plein l'ouïe, plein la vue», comme en ces huit années de révolution.