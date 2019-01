Tunisie: Le CA s'en remettra-t-il ?

Quand un onze dispose d'un collectif solidaire, il peut se transcender et se hisser au niveau voulu et attendu.

C'est le cas du CA depuis peu après un «mercato blanc» et un essoufflement quelque peu palpable en marge du choc face à l'EST et la défaite contre Constantine.

Oui, le CA est l'exemple parfait des équipes qui réagissent quand on s'y attend le moins. Les éléments de réponse fournis en Égypte récemment en sont la preuve. Après une domination presque sans partage avec de l'envie et une détermination sans faille, les Clubistes ont aussi opposé un bloc équipe très soudé ne laissant aucun espace aux Darawichs. Bref, ce sont des joueurs qui font les efforts qu'il faut, prêts à souffrir ensemble sur les phases offensives, à la relance, à la transition et surtout à la récupération.

Comme noté précédemment, c'est de toute évidence et forcément une question de mental. Quand l'ambiance lui est hostile, le CA a du mal. Quand il est dos au mur et acculé à réagir, il se libère et ne ménage aucun effort. Oui, ce CA-là sait se réinventer quand il est touché dans son amour-propre. Résultat, dans son fief, l'adversaire égyptien a été bousculé par un CA audacieux et ambitieux.

Maintenant, le contexte est totalement différent avec une Etoile qui sait à quoi s'attendre et un CA qui veut rééditer le coup de la dernière édition de la finale de la Coupe de Tunisie !

Se sortir gagnant de l'ambiance chaude du classico. Savoir gérer et composer avec la ferveur qui entoure ce genre de grand format de la saison. Le CA de Chiheb Ellili a assez de ressources, de vécu et de métier pour tirer son épingle du jeu. Encore et toujours la donnée psychologique qu'il faut prendre en compte car si le CA sait donner le ton et enfiler le bleu de chauffe quand il le faut, il lui est arrivé aussi de perdre ses moyens, un détail que les Clubistes ne doivent pas occulter à l'approche d'un des chocs de la saison.

Chamakhi, le déclencheur !

Abordons maintenant le volet plan de jeu de Chiheb Ellili. Le coach tentera-t-il la même stratégie gagnante observée face à Al Ismaily ? Si l'audace tactique du technicien clubiste a récemment mis en déroute les Egyptiens, Elllili sait aussi se montrer pragmatique et s'accrocher à un résultat, dans la douleur cette fois, quitte à laisser de côté la notion de spectacle.

Pourquoi ? Parce qu'au-delà des atouts clubistes, le banc n'est pas assez fourni pour les raisons que l'on connaît et les alternatives ne sont pas toujours disponibles (retour de blessure de certains).

Sur ce, à l'animation, avec le retour au premier plan de Darragi, le CA semble avoir retrouvé sa capacité à orienter le jeu et à se projeter vers l'avant. Des qualités qui complètent bien celles de Mcharek, Khemissi, Kossi, Khelil et Ben Yahia à la récupération.

Plus haut maintenant, si l'absence de Khefifi s'est faite sentir depuis peu, le rendement étincelant de Yassine Chamakhi a permis au CA de retrouver la lumière au moment ou l'on s'y attendait le moins.

Trouver le chemin des filets, délivrer des passes décisives et sonner globalement le réveil des troupes. Au delà des statistiques du CA, le contenu des matchs de son meilleur joueur actuel, Chamakhi, est l'arme par laquelle le club de Bab Jedid pose des problèmes à ces adversaires et montre sa capacité à se rebiffer et à imposer son «fithing-spirit».

Gageons que demain, ce pur produit de Soliman sera encore l'un des atouts clubistes face à l'Etoile du Sahel. C'est forcément une certitude !