Algérie: Sud-est - Les collectivités locales auront bientôt un CMS à Ouargla

- Les travailleurs des collectivités locales de la région du Sud-est auront bientôt un Centre médico-social (CMS) à Ouargla, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.

Les travaux de réalisation de cette structure régionale au profit des personnels des collectivités locales et leurs ayants-droits sont actuellement en phase des "dernières retouches", a-t-on précisé.

L'opération, qui enregistre un avancement global estimé à plus de 90%, porte notamment sur l'aménagement et la rénovation du siège de l'ex : Entreprise de transport des voyageurs du Sud-est (TVSE), en plus l'équipement de cet édifice relevant du domaine privé de l'Etat, a ajouté la source.

Une fois opérationnelle, ce nouvel établissement de santé, située à l'avenue du 1er novembre 1954, assurera une prise en charge sur le plan médical et psychologique.

Le CMS régional d'Ouargla renfermera des salles de consultations et de soins, un service de radiologie, un laboratoire d'analyses, un cabinet de chirurgie dentaire et un autre de psychologue, dotés d'équipements médicaux sophistiqués, selon la même source.

Il fait partie d'un programme de cinq (5) structures similaires à l'échelle nationale, à savoir Alger pour le Centre, Constantine pour l'Est, Oran pour l'Ouest, Béchar pour le Sud-ouest et Ouargla pour le Sud-est, signale-t-on.

Outre les CMS implantés au niveau de l'ensemble des wilayas du pays, ces structures régionales traduisent l'attention particulière accordée par le ministère de tutelle à la prise en charge médicale et psychologique des travailleurs et leurs ayants-droit, et cela dans le cadre des efforts visant à améliorer leurs conditions de vie et de bien-être, soulignent les services de la wilaya d'Ouargla.