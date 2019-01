Algérie: Priorités de partenariat Algérie-UE - Un programme d'appui prévu avant la fin 2019

Alger — Un programme européen d'appui aux "priorités de partenariat" entre l'Algérie et l'Union européenne (UE) doit etre lancé avant la fin de l'année en cours, a appris mardi l'APS auprès de la délégation de l'UE à Alger.

Ce programme, baptisé "Facilités d'appui aux priorités de partenariats" entre l'Algérie et l'UE sera doté d'une enveloppe financière de 15 millions d'euros, a déclaré le gestionnaire du programme d'Appui à la Gouvernance politique et économique (SPRING) au niveau de la délégation de l'UE en Algérie, Marco Sioli.

"La décision a été prise par la commission européenne en décembre dernier. On doit signer une convention de financement entre la délégation de l'UE en Algérie et le ministère des Affaires étrangères d'ici à la fin de l'année en cours", a-t-il précisé en marge du séminaire de cloture du Spring, organisé par le programme d'appui à la mise en oeuvre de l'Accord d'Association Algérie-Union européenne (P3A).

"Le nouveau programme sera similaire au Spring et profitera à toutes les institutions algériennes intéressées", a-t-il ajouté.

Algérie-UE: clôture du programme d'appui à la Gouvernance sur des résultats satisfaisants

Il a rappelé que les priorités de partenariat entre l'Algérie et l'UE avaient été conjointement dentifiées en mars 2017.

Ces priorités de partenariat établissent un cadre de coopération politique renouvelée et une coopération renforcée. Elles ont été définies d'un commun accord dans le cadre de la politique européenne de voisinage révisée et de la stratégie globale de l'UE pour la politique étrangère et de sécurité.

Elles portent sur le dialogue politique, la gouvernance, l'Etat de droit et la promotion des droits fondamentaux, la coopération, le développement socio-économique et les échanges commerciaux, les questions énergétiques, l'environnement et le développement durable, le dialogue stratégique et sécuritaire, la dimension humaine y compris le dialogue culturel et inter-religieux, la migration et la mobilité.