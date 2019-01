Algérie: Criminalité - 49 kg de kif traité saisis à Ain-Temouchent (MDN)

- Une quantité de 49 kg de kif traité a été saisie à Ain-Temouchent lundi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'Armée Nationale Populaire a saisi, le 21 janvier 2019, à Ain-Temouchent /2eRM, (49) kilogrammes de kif traité, tandis que d'autres détachements combinés ont arrêté, à Oum-El-Bouaghi /5e RM et Tlemcen/2e RM, trois (03) narcotrafiquants et ont saisi (1.284) comprimés psychotropes", a précisé la même source.

Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont intercepté, à In-Guezzam et Tamanrasset/6eRM, quatre orpailleurs et ont saisi quatre groupes électrogènes, quatre marteaux piqueurs et un véhicule tout-terrain, alors qu'un autre détachement de l'ANP a arrêté à El-Oued/4e RM, deux individus et saisi deux camions chargés de 10.108 unités de différentes boissons, a ajouté la même source.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Oran/2e RM, un organisateur d'émigration clandestine, tandis que trois immigrants clandestins ont été appréhendés à Relizane et Laghouat, a relevé la même source.