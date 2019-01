Congo-Kinshasa: A l'occasion de son discours d'investiture - Premières priorités de Félix Tshisekedi

Augmenter les salaires des militaires, policiers et fonctionnaires de l'Etat

Décréter la grâce présidentielle pour les prisonniers politiques et ceux en exil

Sauf imprévu, c'est finalement le jeudi 24 janvier 2019 que le nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, prête serment devant la Cour constitutionnelle. Un moment important et émouvant au cours duquel le président de la République élu aura l'occasion de fixer ses priorités dans son discours d'investiture. Au regard de fortes tensions qui ont entouré son élection, Félix Tshisekedi devra rassurer dès le départ pour ramener la confiance dans l'opinion publique. Il s'agit de prendre une position claire sur deux faits majeurs, à savoir, augmenter le SMIG et décréter la grâce présidentielle en faveur des politiciens en détention et autres en exil.

La prestation de serment du nouveau président de la République démocratique du Congo doit encore attendre. Initialement prévu pour ce mardi, la cérémonie a été reportée au jeudi 24 janvier. Dans l'entourage du nouveau président de la République, on justifie ce léger report par des raisons logistiques ; certains chefs d'Etat de la région ont manifesté leur intention d'être de la partie. Le moment est crucial, autant pour l'Udps que pour la République démocratique du Congo qui aura enfin le 5ème président de son histoire.

Jeudi prochain, Félix Tshisekedi prononcera donc son premier discours officiel en tant que président de la RDC. Dans l'opinion publique, tout le monde retient son souffle. Que dira-t-il dans cette première adresse à la nation? Des supputations vont bien évidemment dans tous les sens. Mais, dans le fond, Félix Tshisekedi doit marquer les esprits dès sa prise de fonction. Son discours d'investiture servira de boussole pour tout son mandat.

Comme son prédécesseur, le président Kabila, le 26 janvier 2001 lorsqu'il a prêté son premier serment en tant que président de la RDC, Félix Tshisekedi a aussi le devoir de rassurer les uns et les autres. Et ils sont nombreux à se poser des questions sur ce que sera réellement sa présidence.

Restera-t-il dans la lignée de Joseph Kabila ou va-t-il se démarquer profondément de son prédécesseur ? Autant de questions qui taraudent les esprits.

Toucher le cœur de Congolais

L'on se rappelle que, juste après sa proclamation par la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi a cherché à apaiser des indécis qui craignaient pour sa présidence en promettant d'être le président de tous les Congolais, de bâtir une nation prospère sur la base des principes qui fondent la République. Bien évidemment, on est encore dans vieille rhétorique.

Jeudi prochain, le peuple congolais dans son ensemble veut voir son président donner le ton d'un mandat qui sera différent du précédent ; un mandat où des Congolais ne seront pas mis à l'écart ou emprisonnés en raison de leurs opinions. Bien plus, on attend du mandat de Félix Tshisekedi que les militaires, policiers et fonctionnaires de l'Etat retrouvent le sourire en ayant un salaire décent qui les incitera à se mettre au service de l'Etat congolais. Les militaires et les policiers, particulièrement, se sentiront fiers et sécurisés de travailler sous le drapeau.

A cette priorité du nouveau président de la République s'ajoute une deuxième, laquelle à décréter une grâce présidentielle en faveur des prisonniers politiques et d'autres Congolais condamnés à l'exil. L'annoncer va davantage cimenter la cohésion nationale, sérieusement bousculée pendant la période de la campagne électorale.

Dans son discours d'investiture, on attend donc le nouveau président de la République innover en prenant réellement le virage du changement ; un changement qui augure d'une ère nouvelle pour la RDC. Ça sera une belle manière de répondre au vœu de la population et de combler le fossé qui séparait le pouvoir du peuple.