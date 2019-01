Algérie: Algérie-UE - Clôture du programme d'appui à la Gouvernance sur des résultats satisfaisants

Alger — Le Programme d'Appui de la Gouvernance politique et économique (SPRING), concrétisé dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'Accord d'Association Algérie-Union européenne (P3A), s'est clôturé mardi à Alger en enregistrant des résultats "satisfaisants et concrets", selon les partenaires.

"Le programme a permis la signature de neuf (9) contrats-cadre et de deux jumelages avec des résultats concrets", a indiqué le Directeur national du P3A et du SPRING Djilali Lebibet.

Doté d'une contribution de l'UE de 10 millions d'euros, dont 63% ont été consommés, SPRING a été lancé en décembre 2013 pour une durée de mise en œuvre opérationnelle de cinq ans, soit jusqu'à décembre 2018, a-t-il rappelé.

Le programme vise l'accompagnement de l'Algérie, et de tous les pays du voisinage méditerranéen, pour l'amélioration de la gouvernance économique et politique et le soutien au monde des médias et de la société civile.

Les activités mises en œuvre dans le cadre de ce programme portent sur la lutte contre la corruption, le renforcement de la gouvernance démocratique et l'amélioration de l'accès au droit et à la justice.

Pour ce qui est du renforcement de la gouvernance économique, les actions du SPRING ont axé sur l'amélioration de la gestion des finances publiques, du ciblage de la politique budgétaire et de la participation citoyenne et de la responsabilité sociétale des organisations, a rappelé M. Lebibet.

Quant au volet relatif à la communication media-transparence, les actions ont été destinées à la professionnalisation des acteurs et au perfectionnement de la qualité de l'information politique et économique.

Détaillant ces actions, l'expert homologue du programme, Hamid Fourali, a précisé que le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a bénéficié d'un appui pour s'approprier des outils de la démocratie locale participative à travers la formation de ses fonctionnaires, des élus locaux et des acteurs de la société civile.

Ainsi, 180 agents de l'administration publique relevant de ce ministère ont été formés et un guide d'application de la démocratie locale participative a été élaboré grâce au SPRING, pour un budget de 253.000 euros, selon le même expert.

L'Office central de répression de la corruption en Algérie a quant à lui profité d'un budget de 163.500 euros pour le renforcement des capacités de ces cadres et notamment ceux de la Direction des investigations.

L'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption a également bénéficié d'un appui pour un budget européen de près de 184.000 euros.

La Cour des comptes, l'Inspection générale des Finances, le Conseil national économique et social (CNES), l'Institut algérien de normalisation (Ianor), les associations algériennes de protection des consommateurs ont également bénéficié d'appuis visant le renforcement de la gouvernance économique en Algérie.

Quant au volet de l'appui aux médias, le programme lui a consacré 263.000 euros pour la formation des enseignants de l'Ecole supérieure de Journalisme et de journalistes de l'APS (Algérie Presse Service), à travers 12 sessions de formation ayant profité à 78 enseignants et journalistes, détaille M. Fourali.

Les journalistes de la Radio algérienne ont également bénéficié de stages et de formations pour un budget de 283.000 euros.

Le SPRING a, en outre, consacré 250.000 euros pour le renforcement des capacités de communication institutionnelle des organismes bénéficiaires de ce programme.

Représentant l'ambassadeur de l'UE en Algérie, le ministre-conseiller, chef de la section politique, information et presse à la Délégation de l'Union européenne en Algérie, Stéphane Mechati, a qualifié les résultats du programme de "franc succès".

"Cela a surtout permis un échange fructueux entre l'Algérie et les experts européens. Le travail réalisé s'est fait sur la base d'une relation gagnant-gagnant, et non pas avec l'esprit élève-enseignant. En plus, nous gardons en tête que nous (européens) avons encore beaucoup à faire en matière de bonne gouvernance au niveau de l'UE", a confié M. Mechati.