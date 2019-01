Algérie: 11e Forum international de la cybersécurité - Une délégation algérienne à Lille

Paris — Une délégation algérienne, conduite par le commandant de la Gendarmerie nationale le général Ghali Belkecir, participe aux travaux de la 11eédition du Forum international de la cybersécurité (FIC) qui ont débuté mardi à Lille (France), a-t-on appris de la délégation.

La délégation algérienne comprend des représentants du ministère de la Défense nationale, de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et le consul général d'Algérie à Lille, Rachid Belbaki.

Cette onzième édition, qui prendra fin mercredi, est consacrée à la "sécurité et la vie privée dès la conception" ou "Security by design".

Selon les organisateurs, plus de 8 000 intervenants et experts de 80 pays participent aux travaux ouverts dans la matinée par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.

Le FIC, rappelle-t-on, s'inscrit dans une démarche de réflexions et d'échanges dans le cadre de la promotion d'une vue d'ensemble de la cybersécurité. Le FIC est considéré comme l'évènement européen de référence réunissant tous les acteurs de la confiance numérique.

Au cours de la première journée du FIC, les participants auront à examiner la protection des données personnelles et la sécurité "by design". "A l'ère de l'hyperconnexion où sécurité et sûreté se confondent, le 'by design' reste un défi de tous les instants et appelle une réponse globale", explique-t-on, soulignant qu'il s'agira au plan sociétal, de voir comment encadrer le développement de nouveaux usages sans briser l'innovation.

Au plan juridique et normatif, les participants se pencheront sur la mise sur pied des cadres de conformité cohérents et évolutifs et, au plan opérationnel, ils devront évoquer comment couvrir toutes les étapes le cycle de vie des logiciels et équipements, de la conception à la fin de vie.

C'est à cette fin, que le forum constitue un cadre d'échange des expériences et du savoir sur la sécurité des données personnelles dès la conception des produits technologiques par les firmes et entreprises.