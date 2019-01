Algérie: Poésie créative de Doucen - La confluence des poètes accroît le niveau de la créativité poétique arabe

Biskra — Les rencontres des poètes arabes accroit le niveau de la créativité littéraire et contribue à mûrir les idées des poètes, ont affirmé les participants à la 4ème édition des journées littéraires arabes de la poésie créative de Doucen (Biskra).

"Rencontrer différentes générations de poètes, de différents pays au cours de cet évènement littéraire contribue à mûrir les idées des poètes et donne un élan puissant à la poésie", a indiqué le poète, Lakhdar Fellous de M'sila, a l'occasion de la clôture lundi de cette manifestation dans la commune de Laghrous, assurant que "les tribunes seules ne suffisent pas à réciter tous les poèmes, mais ce sont les débats portant sur les expériences en la matière qui œuvrent à l'éclosion des idées, en particulier concernant les talents émergents".

Ce même poète a également indiqué que " ces journées littéraires, regroupant des poètes venus des pays arabes tels la Tunisie, l'Arabie saoudite et la Syrie, en plus de l'Algérie, ont déclamé un chapelet de poèmes de qualité ayant réjoui le public et les critiques, notamment les jeunes poètes talentueux, qui ont montré qu'ils sont en mesure de faire la différence à l'avenir dans les rendez-vous littéraires à la faveur de leurs expériences cumulées".

De son côté, la poétesse saoudienne, Hamida Al Sinane, a souligné que "des manifestations de cette qualité œuvrent à la unification du monde arabe et permettent l'échange d'expériences dans les divers genres poétiques, notamment entre les poétesses", ajoutant que "la présence de nouveaux talents lors de ces journées littéraires leur permettra de s'imposer à l'avenir".

Quant au responsable de l'association culturelle Besma, Tarek Khalfallah, il a indiqué que "ces journées littéraires œuvrent à créer un lien entre les poètes algériens et leurs congénères venus des pays arabes afin de mettre en valeur la richesse créatrice du poète algérien et son patrimoine, notamment à travers le parcours du défunt poète Athmane Loucif notamment et d'autres grands noms de la poésie".

Ayant abrité la soirée de clôture de cet événement, qui a pris fin à une heure tardive de la nuit, le centre culturel de la commune de Laghous a vibré au son des voix des poètes Lakhdar Fellous, Noura Toumi, Bouzid Harzallah d'Algérie, Ali Ibrahim Al-Daroura, Hamida Mansour d'Arabie Saoudite, Mohamed Ibrahim Al-Hariri de Syrie et Abdelhamid Brik de Tunisie qui ont tour à tour déclamé des poèmes exprimant différents sujets comme la romance et la sagesse.

Les poètes participant à ces journées ainsi que de nombreux acteurs du milieu littéraire, ont été honorés à cette occasion, ainsi que la famille du défunt poète Athmane Loucif, lequel était également présent à travers ses poèmes tout au long de cette manifestation.

A noter que ces journées de la poésie créative, d'une durée de trois jours, ont débuté dans la commune de Doucen et ont été clôturées dans la commune de Laghrous, et ce, à l'initiative de l'association culturelle Besma, en coordination avec l'association culturelle Wafa et la contribution des assemblées populaires communales de Laghrous, Ouled Djellal et Doucen.