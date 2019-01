Cameroun: Basketball - Premier regroupement des seniors dames et messieurs à Yaoundé

Ils ont récemment participé à le reprise du championnat national.

Le premier regroupement du championnat national de basket-ball s'est déroulé le week-end dernier à l'esplanade du Palais polyvalent des Sports de Yaoundé (Paposy). Au cours de cette ouverture de saison, il a été difficile pour une équipe messieurs de se distinguer. Ce qui n'a pas été le cas chez les dames. Samedi ,19 janvier et dimanche, 20 janvier 2019, 14 matches se sont disputés uniquement dans les catégories seniors (dames et messieurs). Chez les messieurs, Ecole de basket-ball de Douala, Condor de Yaoundé, Université de Douala et Etoile sportive de Douala ont gagné chacun leurs deux matches.

Ce qui leur permet de jouer les premiers rôles dans cette catégorie en ce début de championnat. Toutefois, au regard du nombre de points marqués sur l'ensemble des rencontres, Condor de Yaoundé arrive à la première place avec 171 paniers inscrits, suivi de l'Etoile sportive de Douala (150), de l'Ecole de basket-ball de Douala (146) et de l'université de Douala (142). Par contre, Nzui-Manto de Bangangté, Volcanic Warriors de Buea, Onyx de Yaoundé et Forces armées et Police (Fap) n'ont enregistré aucune victoire. Ils sont provisoirement au bas du classement.

Chez les dames, Overdose deYaoundé est l'unique équipe à s'être distinguée au cours de cette première journée. Elle a gagné ses deux matches pour un total de 134 points. Par contre, Onyx de Yaoundé, Ecole de basket-ball de Douala, université de Douala et Fap ont enregistré chacun une victoire et une défaite. Seul Nzui-Manto de Bangangté a perdu ses deux matches. Pour cette première étape qui mènera à la désignation du champion national, trois regroupements sont prévus chez les messieurs et deux chez les dames. Le rendez-vous a donc été pris pour le week-end du 10 février prochain en ce qui concerne le deuxième regroupement. Les quatre premiers clubs de chaque catégorie disputeront le Final 4 dont le vainqueur sera sacré champion.