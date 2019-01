Cameroun: « Plus de 4,4 millions de pages vues par mois»

Georges Fodouop, co-fondateur de Wikimedians of Cameroon User Group.

Wikipedia veut s'étendre à l'Afrique afin de fournir plus de détails sur certains pays. Le Cameroun saisit l'occasion en formant une communauté. Quelles sont vos activités ?

Notre communauté est affiliée depuis juillet 2017 à la Wikimedia Foundation. Nos activités portent sur la formation des membres, le renforcement des connaissances sur le mouvement Wikimedia, le montage des projets locaux permettant de valoriser les patrimoines culturels du Cameroun et la création des partenariats locaux. Nous pensons au développement des projets GLAM (Galeries, Librairies, Archives and Museums). Les membres de cette communauté sont répartis dans les villes de Douala, Yaoundé et Buea.

De même, nos actions et projets couvrent des domaines de compétences comme la programmation, la production de contenus à travers les articles, les concours photographiques, le développement des bases de données, la promotion des langues locales. Les projets actuellement menés nous ont permis de renforcer la visibilité des femmes de notoriété de notre pays et des quartiers de la ville de Yaoundé, des sites touristiques, des réserves naturelles, des parcs zoologiques et botaniques, la promotion des langues locales. Beaucoup reste encore à faire.

Vous vous associez ainsi à Wikipedia qui a 18 ans d'existence.Quelle est la véritable ampleur de ce site au Cameroun ?

Wikipedia est la plus grande encyclopédie du monde. Dix huit années, ce sont des actions menées à travers le monde pour atteindre l'objectif fixé derrière la vision édictée par Jimmy Wales le 15 janvier 2001 lorsqu'il lançait Wikipedia, à savoir : « Imaginer un monde où chaque personne sur la planète aurait librement accès à la totalité du savoir humain et partager des connaissances ». Aujourd'hui, on peut se réjouir sur la base des chiffres, de l'impact de Wikipédia (6e site Internet le plus visité au monde) à travers la consultation et l'exploitation dans le monde. En Afrique particulièrement, on a plus de 307 millions de pages vues par mois et précisément plus de 4,4 millions de pages vues par mois au Cameroun. Plusieurs actions sont entreprises depuis quelques années sur le continent afin de renforcer et d'atteindre la vision de Jimmy Wales à travers la production des contenus locaux par les Africains, notamment par les Camerounais.

Pour beaucoup, Wikipedia n'est pas crédible. Comment leur faire changer d'avis ?

Penser que Wikipedia n'est pas crédible, c'est faire preuve d'ignorance. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à exploiter Wikipedia au quotidien car n'ayant aucune connaissance de ce qu'il convient de faire face à un article. Ensuite, ignorance des contributeurs. En effet, beaucoup n'ont aucune maîtrise ou ne respectent pas les principes définis par le mouvement Wikimedia pour l'écriture d'un article Wikipedia. C'est ce qui nous pousse aujourd'hui à former les personnes à la découverte et à la bonne contribution à Wikipedia.