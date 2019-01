Angola: La Namibie veut participer à la réhabilitation des infrastructures au pays

Luanda — La République de Namibie a exprimé mardi l'intention de participer davantage à des programmes de réhabilitation et de construction des infrastructures, ainsi qu'à la production alimentaire en Angola.

L'intérêt a été manifesté par le nouvel ambassadeur de Namibie, Patrick Nandago, à l'issue de la cérémonie au cours de laquelle il a été accrédité par le Président de la République, João Lourenço.

S'adressant à la presse, le diplomate a expliqué que, grâce à cet engagement, on prétendait à parvenir à un accord sur la production alimentaire en Angola, en tirant parti des ressources en eau du pays, avec des avantages réciproques.

L'ambassadeur namibien croit que son pays pourrait devenir un important fournisseur de viande en Angola, tel qu'il est pour certains pays d'Europe.

Le nouveau chef de la mission diplomatique de la Namibie en Angola est diplomate de carrière depuis plus de 30 ans et a déjà exercé ces fonctions au Brésil, en Uruguay et aux États-Unis.

La coopération la plus active entre les deux pays concerne les domaines de la défense et de la sécurité.

Les consultations politiques et diplomatiques au niveau des organisations internationales et régionales se sont renforcées lorsque les gouvernements angolais et namibien ont signé le mémorandum sur les consultations diplomatiques en 2009.

En octobre 2005, les deux pays ont signé l'Accord sur l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques, de service et ordinaires.

Vietnam

A son tour, l'ambassadeur du Vietnam, Vu Ngoc Minh, également accrédité mardi, a réaffirmé l'intérêt de son pays pour le renforcement des relations bilatérales avec l'Angola dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'agriculture, ainsi que la possibilité d'identifier de nouveaux domaines d'affaires.

Vu Ngoc Minh, avec le statut d'ambassadeur résident, a déjà occupé le même poste en Australie, en Allemagne et au Panama.

Lors de la cérémonie d'aujourd'hui, le Président João Lourenço a également accrédité le nouvel ambassadeur de Turquie, Alp Ay.