Ile Maurice: Au R. Beach Club, les parents d'un enfant mordu réclament des dommages

Ce couple pointe du doigt Royal Park Resorts Limited, Sibotie House, Pailles. Son enfant mineur a été mordu par un chien au R. Beach Club, à Mont-Choisy.

Karen Newksee et Jean Christophe Moutoo ont, par le biais de leur avoué, Me Roshan Rajroop, déposé une plainte devant la cour intermédiaire, quelques semaines de cela. Ils réclament des dommages de Rs 375 661 à l'établissement.

Cette affaire remonte au 31 juillet 2018. Selon les deux plaignants, ils se seraient rendus au R. Beach Club en compagnie de leur fils et de proches, pour dîner. Sur place, les invités ont été dirigés vers le bar du restaurant, où le serveur a pris leur commande. «Nous nous trouvions tout près du bar lorsque nous avons appris que notre fils s'était fait mordre par un chien, sur place. Cet animal avait souvent été vu sur les lieux. À la suite de l'incident, le manager avait confirmé que le chien avait été pris en charge par l'établissement et recevait à manger», allèguent les parents.

Toujours selon le document, leur fils saignait et avait la paupière déchirée. «Nous avons emmené notre enfant au bar, tout en informant les employés de l'incident. Mais aucune assistance ne nous a été fournie. Le comble, on ne nous a même pas proposé l'aide d'un taxi.»

Ils se sont rendus en clinique, déplorant le manque de sens du devoir du défendeur. Ils allèguent avoir aussi été sollicités, par les préposés, de régler la note, bien que, disent-ils, ils n'avaient pas mangé la nourriture commandée.

Rs 50 000 de soins

À la clinique, ils auraient déboursé Rs 50 000 afin que leur fils reçoive les soins adéquats. «Il a subi une intervention chirurgicale. » Selon Karen Newksee et Jean Christophe Moutoo, le défendeur est fautif car il a permis la présence d'un animal.

Ils estiment également que c'est un cas de négligence et que le club avait le devoir d'assurer la sécurité des visiteurs. «Defendant has failed to provide adequate security to the clients whilst knowing that the animal can adopt unpredictable reactions and has failed to give assistance to guests/customers of the restaurant », peut-on lire dans la plainte.

Estimant que leur fils a subi des préjudices et a développé une cynophobie, de même que du stress, ils réclament des dommages de Rs 375 861, incluant les frais médicaux et des dommages moraux. L'affaire sera appelée le 23 mars. Le défendeur sera appelé à répliquer à la plainte.

