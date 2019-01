Congo-Kinshasa: Abdel Fattah Al-Sisi félicite Félix Tshisekedi !

Après la confirmation de l'élection de Félix Tshisekedi au sommet de l'Etat par la Cour Constitutionnelle, une panoplie de messages de félicitations ne cesse de pleuvoir ça et là. De ce fait, dans une lettre rendue publique le mardi 22 janvier dernier, le Président de la République Arabe d'Egypte, Abdel Fattah Al-Sisi a, à son tour, félicité Félix Antoine Tshisekedi pour son élection à la magistrature suprême de la RDC.

"Ceci est donc une preuve de confiance que le peuple congolais a octroyé à Félix Tshisekedi afin qu'il bénéficie d'une bonne gouvernance, de la bonne gestion de l'Etat et surtout du développement", a-t-il indiqué.

Des relations diplomatiques s'intensifient davantage entre la RD. Congo et la République sœur d'Egypte. Ainsi, Abdel Fattah Al-Sisi, Président de la République, ne voulant pas rester indifférent face à l'obtention de la clé du Palais de la Nation par le fils-héritier du lider maximo, le Feu Président de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social-Udps-, Etienne Tshisekedi, il a manifesté une volonté manifeste de collaborer avec le Président entrant.

"Abdel Fattah déclare son engagement de poursuivre la continuité des bonnes relations de fraternité entre la République Démocratique du Congo et la République Arabe d'Egypte, afin de renforcer les intérêts et assurer le bien-être, la prospérité et le développement de deux peuples frères", précise le contenu du message.

Le Président Egyptien confirme, par ailleurs, la poursuite de l'amélioration et de la consolidation des relations entre l'Egypte et la République Démocratique du Congo. Dans la même lignée, le Président El Sisi a manifesté son vœu le plus ardent, qui est celui de voir réussir Félix Tshisekedi dans la direction du pays pour un meilleur avenir. Souhaitant ainsi rencontrer son homologue congolais, Abdel Fattah vise un entretien avec l'intérêt de renforcer le partenariat remarquable entre les deux pays.