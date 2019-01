Congo-Kinshasa: Que demande le peuple ?

Après la tenue de l'élection présidentielle, un seul homme sur les 21 candidats à la course, a été élu. Il s'agit, bel et bien, de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelé affectueusement "Fatshi", par ses partisans. Tenez ! Devenir président de la République, c'est une bonne chose mais, cette tâche ne lui sera pas d'autant facile car, il a beaucoup à réaliser pour le Congo. Le Journal La Prospérité s'est approché de la population afin de recueillir des avis au sujet des désidératas les plus urgents.

D'emblée, certains quidams ont indiqué que la première chose que devra faire Félix Tshisekedi serait de concourir au changement de mentalité des kinois, c'est-à-dire, une bonne éducation de la citoyenneté. La raison qui renforce cette assertion se trouve dans le fait que les gens jettent des ordures partout dans les rues, au lieu de les placer dans les poubelles, ont-ils fait comprendre. « Fatshi doit insister pour que l'agriculture reprenne son envol, faire en sorte que les projets agricoles puissent vraiment développer le pays car, il y a de nombreuses nations qui, aujourd'hui, sont développés par l'agriculture», a déclaré un kinois.

Au chevet de quelques autres, la première question à régler serait d'améliorer le social de la population mais cela passe par le renforcement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, aux fins de bloquer tout spectre de balkanisation du pays provenant de l'extérieur et, mais aussi éradiquer le phénomène Kuluna à l'intérieur. Pour ce qui est des questions liées à l'emploi, il faille que le nouveau président relaxe le secteur économique en baissant les taxes aux entreprises pour qu'elles soient en mesure d'engager plusieurs travailleurs et qu'elles puissent bien les rémunérer.

« Il doit veiller sur la scolarisation gratuite de nos enfants comme promis dans son projet et le paiement d'un salaire décent aux enseignants car, ils transmettent leur connaissances à notre progéniture», a lancé un parent.

La politique de la méritocratie devra être applicable dans le souci de faire comprendre qu'il faut travailler avant de récolter. Car, l'on ne peut être fier que de ce que l'on a mérité.

A l'heure où plusieurs congolais préfèrent vivre à l'extérieur du pays sans s'intéresser à ce qui passe à l'intérieur, le Chef d'Etat entrant a le devoir de susciter l'esprit nationaliste pour que le congolais aime sa patrie en vue de faciliter son développement car, il est temps que la RDC connaisse son essor.