Congo-Kinshasa: "Personnalité Plus" - Les 4 types de tempéraments humains révélés !

Conçu pour motiver les individus à découvrir leur profil de personnalité pour apprendre à vivre en harmonie avec les autres, « Personnalité Plus » de Florence Littauer a été édité pour la deuxième fois en 2016, à la maison d'édition «Un Monde Différent», et compte 288 pages.

Ce livre démontre les quatre types de tempéraments qui caractérisent chaque être humain. C'est un ouvrage à caractère psychologique, subdivisé en 2 grandes parties, à savoir : le profil de personnalité d'une personne et la personnalité et le potentiel d'un individu. Tous deux, sectionnées en 6 chapitres.

L'auteure, Florence Littauer, est professeure et conseillère d'orientation. Elle a été inspirée par Tim La Haye, auteur du livre « Spirit Controlled Temperament », qu'elle a dû lire profondément et dont elle a été fascinée de part la description de 4 tempéraments, dont l'origine remonte à Hippocrate, soit 400 ans avant la naissance du Christ. Après plusieurs années de travail, Littauer débouche à l'écriture du présent chef d'œuvre.

Elle avance, en effet, que c'est la théorie de 4 tempéraments qui est capable d'expliquer le mieux tous les comportements humains. Dans "Personnalité Plus", toute catégorie de lecteur pourra puiser les explications sur son comportement et sur celui des autres.

On dit que l'homme est un animal social et, par conséquent, il ne peut pas vivre seul. Pourtant, vivre en société veut simplement signifier que les hommes seront constamment en relation les uns avec les autres. Dans cette optique, ce manuel est un guide mis à la disposition de tous dans la mesure où il regorge les techniques et conseils pouvant aider les individus à améliorer leurs relations avec leurs semblables. Que ce soit entre conjoints, employeur et employé, parent et enfant, professeur et élève, entre amis ou collègues,... Et à la fin, il permettra à l'homme de transformer sa façon de vivre et celle de ses proches.

Se comprendre soi-même et les autres

Dans la première partie, l'auteure dégage dans Personnalité Plus, l'aspect unique de tout homme. Tout d'abord, elle énumère les 4 tempéraments que peuvent avoir une personne normale. Il y a les sanguins, les colériques, les flegmatiques et les mélancoliques. Expliquant que personne ne possède à elle seule toutes les caractéristiques d'un même tempérament, elle a, au préalable, invité chacun, grâce au profil de personnalité, à pouvoir évaluer avec précision ses faiblesses fondamentales en vue de se comprendre lui-même, tout en procédant à une approche simple et agréable pour examiner sa personnalité à l'aide des types des tempéraments, de façon à augmenter ses forces et réduire ses faiblesses.

Dans la deuxième partie, Florence étale la personnalité et le potentiel de chaque humain selon ces mêmes tempéraments, et établit une liste de forces et faiblesses caractérisant chacun des tempéraments. Dans le vif de l'ouvrage, Littauer explique comment chaque personne, dans ces différents attributs, agit, réagit et donne des directives à suivre à quiconque pour s'accommoder aux personnes n'ayant pas le même tempérament et savoir comment vivre les uns avec les autres.

Le but de cet ouvrage est qu'après l'avoir lu, tout individu parvienne, tant soit peu, à se familiariser davantage avec son entourage d'autant plus que l'explication, palier par palier, de 4 tempéraments, leurs forces et leurs faiblesses, l'auteure a développé des techniques pouvant servir à chacun comment comprendre son prochain et vivre avec. Elle ressort les pistes de solutions pour organiser et relever les faiblesses de chacun de ces tempéraments.

Florence Littauer est mariée, et elle a dirigé de nombreux séminaires axés sur des relations entre conjoint en compagnie de ce dernier. Elle a enseigné l'approche présentée dans son ouvrage Personnalité Plus auprès de différents groupes spirituels ou lors des conférences, colloques et congrès à travers les Etats-Unis d'Amérique.