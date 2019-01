Congo-Kinshasa: FATSHI face aux Défis de développement - Le Professeur Moka conseille le recours aux collaborateurs qu'il faut

Il n'est pas tard de redresser le pays, dès les cent premiers jours. Le souverain primaire, du moins, 80% de l'électorat ayant été face aux urnes, le 30 décembre 2018, aspire sans atermoiement au changement réel. N'en déplaisent aux ennemis du développement.

Il y a lieu de redonner sa dignité au peuple congolais qui, cette fois-ci ou jamais, a décidé de voter utile, pour l'opposition, "Félix-Fayulu". D'entrée de jeu, Félix Tshisekedi ne doit pas mettre à l'index son ami de lutte, Fayulu, ainsi que toutes les intelligences rôdées de son camp. Il lui revient de faire la sélection indispensable des collaborateurs correctes, tant au niveau du gouvernement que du cercle restreint, "cabinet politique" et consorts ; mais aussi tenir tête, dans la prière, contre les vautours, sans foi ni lois. En lançant cette alerte, le Professeur Jean-Paul Moka Ngolo Mpati, candidat recalé à la présidentielle de décembre, souhaite bon vent au nouveau dirigeant de la République et, en tout état de cause, attire son attention sur la nécessité de s'entourer d'une équipe de "Monaco" pour éradiquer, contre vents et marrée, la présente crise au pays.

Leader du Mouvement bleu, le Professeur Moka rend sincèrement hommage au peuple congolais pour sa détermination, sans commune mesure, à voter pour le changement. En effet, le Notable du Grand Bandundu, spécialement, à Bagata, n'a de cesse de crier la mutation positive de par tous les secteurs de la vie nationale. Ici, il s'adresse singulièrement au président déclaré élu, par la Cour Constitutionnelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il lui conseille et émet le vœu de le voir travailler pour l'intérêt supérieur de la République, en dépit d'innombrables défis en face de lui. Son sermon est axé, essentiellement, sur le besoin urgent de résorber la crise fâcheuse en présence, de manière à persuader le peuple quant à son rêve historique d'un Congo où il fait, réellement, beau vivre pour tous. Pas de sot dans le vide. Jean-Paul Moka est tellement clair, dans sa plaidoirie, pour la fin de la "médiocrité" dans les institutions publiques. « Le changement va dépendre du nouveau président », dit-il. L'éducation, l'agriculture, le social, les infrastructures, indique-t-il, sont des secteurs prioritaires pour démarrer ce changement positif tant rêvé.

Une équipe qu'il faut

La compétition électorale a été faite, de telle sorte qu'un seul compatriote remporte le scrutin présidentiel ; 500, la députation nationale ; et 719, les législatives provinciales. Le Professeur Jean-Paul Moka reste optimiste quant à l'unité dans la diversité de l'opposition congolaise. D'avis que le président déclaré élu, Félix Tshisekedi et son ancien colistier de Genève, Martin Fayulu, ont toujours regardé dans la même direction pour une cause commune, il les exhorte à conjuguer ensemble leurs efforts afin de travailler dans l'intérêt supérieur de la Nation congolaise.

Faisant allusion à l'équipe de Monaco, le Professeur Moka professe que les meilleurs joueurs sont dans ce pays. Il n'appartient, selon lui, qu'au leader de l'Udps de les identifier et les rapprocher vers lui pour gérer rationnellement et rigoureusement la Res publica. A l'en croire, il désapprouve l'idée de revoir les animateurs reprochables de l'ancien régime, dans les institutions à venir. Toutefois, il pense que des concertations entre les principales coalitions politiques CACH, FCC et LAMUKA valent leur pesant d'or pour sauver le géant Congo d'un éventuel chaos d'où qu'il émane. Très sensible à la condition sociale des congolais, du reste, très précaire, il n'imagine guère récuser de servir ses frères et sœurs, aux côtés des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, pour un nouvel Congo de droit.