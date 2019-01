Sénégal: Ministère des Finances - Les régies ont mobilisé 2150,7 milliards de FCFA en 2018 selon Amadou Ba

Lors de la cérémonie de présentation de vœux du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, qui a eu lieu ce lundi, Amadou Ba a salué le travail abattu par les régies financières pour la mobilisation des ressources.

Selon lui, les régies du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan (Douanes, impôts et trésor), ont pour l'année 2018 à titre provisoire, mobiliser 2150,7 milliards de FCfa.

Il a salué également, au titre des réformes budgétaires et en perspective du basculement en budget-programme à l'horizon 2020, les chantiers importants qui ont été amorcés par le département.

Il n'a pas manqué de rappelé aux uns et aux autres, que le Pse tire son crédit d'abord, de la stabilité de notre cadre macroéconomique, laquelle signifie pour le département, une mobilisation efficiente des recettes fiscales, une rationalisation des dépenses, une politique d'endettement prudente et efficace.

M. Ba demande de veiller à garder intacte la qualité de nos finances publiques à travers la discipline budgétaire et la mobilisation efficace des recettes.

Il se réjouit également de la confiance de la communauté internationale qui quatre années après le dernier Groupe consultatif en 2014, a, le 17 décembre dernier, à Paris, réitéré, à nouveau, de façon unanime et sans équivoque, sa confiance en notre pays, en s'engageant à soutenir la deuxième phase du Pse, avec encore un montant record de plus de 14 milliards de dollars, soit près de 7 854 milliards de dollars US.

A elles seules, souligne-t-il, les septième et huitième éditions du Groupe consultatif tenues, respectivement, en 2014 et 2018, servent de mesure à la crédibilité accordée par les pays amis et les partenaires techniques et financiers à notre vision « d'un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un Etat de droit».

«Ces Groupes consultatifs savamment préparés sont également illustratifs du travail effectué quotidiennement par l'ensemble du personnel du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, un travail pour lequel j'ai du respect et la plus grande admiration », a-t-il dit.