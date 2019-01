Algérie: L'ANP réunira "tous les facteurs de la stabilité et de la sécurité" en vue de l'élection présidentielle

Alger — Le général de Corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a mis l'accent mardi sur la disponibilité de l'ANP à réunir "tous les facteurs de la stabilité et de la sécurité" sur l'ensemble du territoire national afin de permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir et leur droit de vote lors de l'élection présidentielle du 18 avril prochain.

A la veille de l'élection présidentielle prévue le 18 avril prochain, le général de Corps d'armée a mis l'accent, lors d'une visite de travail et d'inspection à la 1ère Région militaire, sur "la disponibilité de l'ANP et son état-prêt à réunir toujours tous les facteurs de la stabilité et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national afin de permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir et leur droit de vote dans de bonnes conditions", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans ce cadre, les personnels de l'Armée nationale populaire œuvrent en force à accomplir leurs devoirs nationaux envers leur patrie, à l'image du devoir de vote aux côtés de leurs frères concitoyens selon les réglementations et les lois en vigueur, et ce, en dépit de quelques voix qui tiennent, malheureusement, à ces questions récurrentes relatives au vote des personnels de l'ANP au sein des casernes. Puis, quand ces derniers ont exercé, depuis 2004, leur droit et devoir électoral en dehors des enceintes militaires, aux côtés de leurs frères concitoyens, ces mêmes voix ont repris leurs questions dénuées de fondements", a affirmé le chef d'Etat-major de l'ANP.

Il a ajouté à ce propos qu'il "est certain que la convocation du corps électoral par Son Excellence Monsieur le Président de la République, pour le rendez-vous électoral du 18 avril prochain, sera une autre opportunité à travers laquelle l'ANP prouvera ses grandes capacités à sécuriser ce genre de grands scrutins nationaux et affirmera son extrême et permanent état-prêt pour réunir tous les facteurs de sécurité à travers l'ensemble du territoire national".

"Dans ce contexte, nous prêtons serment à faire en sorte que les prochaines élections présidentielles se dérouleront, grâce à l'aide et la volonté d'Allah Le Tout-Puissant, dans un climat de quiétude, permettant à notre peuple d'exercer son devoir national dans des conditions normales et ordinaires, à la hauteur de l'image de l'Algérie et sa place prestigieuse parmi les nations", a assuré le vice-ministre de la Défense nationale.

Par la même occasion, le général de Corps d'armée a tenu à rappeler "les missions de l'ANP, contenues clairement et explicitement dans l'article 28 de la Constitution. Des missions desquelles notre Armée ne s'éloignera jamais. Elle restera une armée régulière, organisée, professionnelle et immuablement engagée au respect de la Constitution et des lois de la République", souligne la même source.

"L'ANP réitère, avec cette démarche professionnelle, qu'elle est une armée régulière, organisée conduite par des hommes parfaitement conscients de la limite de leurs responsabilités et de l'importance, voire la vitalité des missions constitutionnelles assignées à nos Forces armées", a-t-il fait savoir à ce propos.

"L'engagement au strict respect de la Constitution représente, inéluctablement, la démarche effective immuable de laquelle nous ne nous éloignerons jamais, conformément à l'article 28 de la Constitution qui stipule littéralement : la consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s'organisent autour de l'ANP, ce qui signifie que l'ANP est le pivot de ce potentiel de défense de la Nation, voire son noyau intrinsèque à travers lequel sont renforcées et développées les capacités de défense de la Nation", a précisé le chef d'Etat-major de l'ANP.

"De là découle le texte de la définition claire de la mission de l'Armée, l'ANP a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale".

"Ainsi, la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale représentent, constitutionnellement, l'essence et le noyau de la mission de l'ANP qui est, donc, chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime", a indiqué le général de Corps d'armée.

Il a ajouté que "l'Armée, conformément à ce texte constitutionnel explicite, est tenue d'exercer exclusivement dans ce cadre, autrement dit, elle se doit de respecter, strictement, la Constitution et les lois de la République".

"Attachée aux principes de ce rôle crucial et fondamental, en se maintenant sur cette voie juste qui a prouvé son efficience et son efficacité sur le terrain, et a remporté sans conteste la confiance du peuple en ses Forces armées, l'ANP continuera de gagner davantage la confiance de son peuple, et poursuivra sa quête vers davantage de réalisations de développement sur le terrain, qui ont fait d'elle une puissance dissuasive et une force redoutable, et ont rendu l'Algérie d'aujourd'hui et de demain inaccessible à ses ennemis, faisant du terrorisme dans lequel ils ont investi et qu'ils ont voulu exploiter, un commerce ruiné et un échec flagrant qui n'a aucune place en Algérie, en dépit de toutes les tentatives récurrentes entreprises par les ennemis du peuple algérien", a-t-il soutenu.

"Ces tentatives dont nous connaissons les desseins et les méthodes et que nous saurons contrecarrer et anéantir dès leurs prémisses. Il est absolument inutile de tenter d'user de ce fléau ancien, car la sérénité et la stabilité de l'Algérie constituent des acquis chers que le peuple algérien a pu réaliser aux côtés de son Armée", a souligné Gaïd Salah.

Il a fait savoir que "les frontières de l'Algérie resteront à jamais infranchissables et sécurisées, avec l'aide d'Allah, afin que notre peuple jouisse de cette bénédiction et demeure parfaitement avisé et conscient de la nécessité et de l'impératif de s'acquérir d'une vigilance populaire et collective, avec laquelle le lien Armée-Nation se renforce davantage et le sens de la sécurité et les définitions de la stabilité s'ancrent de plus en plus pour en faire la fierté de l'Algérie".

Par la même occasion, le général de Corps d'armée a mis l'accent sur "l'importance des bénédictions de la sécurité et de la stabilité desquelles jouit notre pays aujourd'hui, et ce, grâce à la Charte de la paix et de la réconciliation nationale et grâce aussi aux sacrifices colossaux consentis par notre peuple aux côtés de l'ANP".

"Notre pays jouit aujourd'hui, comme je l'ai souligné à maintes occasions, des bénédictions de la sécurité et de la stabilité grâce à la Charte de la paix et de la réconciliation nationale initiée par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et plébiscitée par l'ensemble du peuple algérien, puis grâce aux sacrifices colossaux consentis par notre peuple aux côtés de l'ANP", a-t-il affirmé.

"Une sécurité pleine et une stabilité aux fondements solides qui, nous en sommes conscients, continueront à s'enraciner et à s'ancrer, desquelles profitera le peuple algérien, et pour lesquelles l'ANP continuera à œuvrer, afin de sauvegarder tous les facteurs et les éléments de cet acquis inestimable qui a rendu à notre pays toute sa grandeur et sa force, et qui constitue une autre motivation pour que la jeunesse algérienne, dans toutes ses franges et ses catégories, puisse jouir d'assez de conscience pour être une force de vie et de construction", a-t-il ajouté.

"Une jeunesse qui restera attachée au legs et au parcours des héros de la Glorieuse Révolution de Libération, et à ses mémorables et vaillants combattants, qui ont mené de grandes batailles face au colonisateur français, et ont été honorés en martyrs en pleine jeunesse, par fidélité à leur pays, sacrifiant de bon cœur ce qu'ils avaient de plus cher, au nom d'Allah Le Tout-Puissant et au service de la patrie", a fait observer le vice-ministre de la Défense nationale.

Il a ajouté que "cette jeunesse prendra le chemin de ses valeureux aïeux, puisqu'elle est imprégnée de leurs valeurs et principes et déterminée à leur faire honneur, en poursuivant leur parcours et en préservant leur héritage".

Pour lui, "le respect exprimé à l'égard de ces héros représente la gratitude qui leur revient, et la reconnaissance de leur don si cher, car ils ont été le phare qui a éclairé l'histoire de l'Algérie hier, et a tracé le chemin pour la jeunesse de l'Algérie indépendante, pour qu'elle soit à son tour la lumière qui fait briller aujourd'hui le présent de l'Algérie et son futur, à travers les grands sacrifices consentis par les martyrs du devoir national".

"Ainsi, le sang du Chahid de la Glorieuse Révolution de Libération s'est mêlé au sang du martyr du devoir, et l'Armée de libération nationale (ALN) s'est réincarnée en l'ANP", a-t-il dit, ajoutant que "la jeunesse d'aujourd'hui ne sera pas moins patriotique que celle d'hier, et l'Algérie qui a fait naître les générations d'hier est fière de faire naître les générations d'aujourd'hui, qui porteront pour toujours leur pays dans leurs cœurs, et qui considèrent les valeurs de la citoyenneté et leurs véritables définitions comme une fusion entre les devoirs et les droits".

La visite du général de Corps d'armée à la 1ère Région militaire s'inscrit dans la dynamique de ses visites périodiques sur le terrain aux différentes Régions militaires, et "afin de multiplier les efforts de contact direct et permanent avec les personnels militaires partout où ils se trouvent".

A l'entame et après la cérémonie d'accueil à l'entrée du siège de la Région, et par fidélité aux sacrifices de nos valeureux Chouhada et Moudjahidine de la Glorieuse Révolution de Libération, il a observé un moment de recueillement sur l'âme du Chahid Si M'Hamed Bougara, dont le siège de la Région porte son nom, avant de déposer une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et de réciter la Fatiha du Saint Coran.

Par la suite, le général de Corps d'armée, en compagnie du général-major Ali Sidane, Commandant de la 1ère Région militaire, "a inauguré des infrastructures administratives à l'instar de la salle polyvalente, pour rencontrer, ensuite, les cadres et les personnels de la Région, où il a prononcé une allocution d'orientation, diffusée via visioconférence à l'ensemble des unités de la Région".

Au terme de cette rencontre, la parole a été donnée aux personnels de la Région pour exprimer leurs intérêts.

Par la suite, le général de Corps d'armée a présidé une deuxième réunion avec le Commandement et l'Etat-major de la Région, les Commandants des Secteurs Opérationnels et leurs Etats-majors, ainsi que les Commandants d'unités de la Région, conclut le communiqué.