Madagascar/Egypte: Football / CAN 2019 - Deux stades sollicités au Caire

Le stade International du Caire devrait abriter l'ouverture et la finale.

Deux stades au Caire et quatre dans d'autres villes. Voilà la répartition des sites qui seront utilisées pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019, d'après le président de la Confédération Africaine de Football, Ahmad, lors de son apparition sur l'émission « Talents d'Afrique » sur Canal Plus, la semaine dernière. Cette CAN égyptienne sortira du lot, puisqu'il s'agira du premier sommet continental à vingt-quatre équipes. Et ce, suite au changement de formule adopté à l'issue du symposium de la CAF en 2017. Si auparavant, quatre enceintes suffisaient à accueillir la compétition, il en faut six désormais.

L'International Stadium et l'Al Salam Stadium du Caire seront sollicités durant le tournoi, qui s'étalera du samedi 15 juin au samedi

13 juillet. Construit en 1958, puis rénové en 2004, l'International Stadium peut se vanter d'une capacité impressionnante de 75.000 places. Habitué à abriter les matches de l'équipe nationale égyptienne et des grands clubs de la capitale, Al Ahly et Zamalek SC, il accueillera très probablement l'ouverture, ainsi que la finale de la CAN.

Quatre autres villes

L'Al Salam, pour sa part, est également connu sous l'appellation de Stade de la Production Militaire. Bâti en 2009, il peut contenir jusqu'à 30.000 personnes. Comme l'International Stadium, il a aussi été mis à contribution durant le Mondial U20 de 2009.

Les quatre autres villes hôtes, où se joueront les rencontres de la CAN, sont Alexandrie, Ismaïlia, Port-Saïd et Suez. Le stade d'Alexandrie dispose de 20.000 places. Pour les stades d'Ismaïlia et de Port-Saïd, on parle d'une capacité de 18.000 spectateurs. Concernant le stade de Suez, il peut héberger jusqu'à 25.000 individus. Ces terrains ont tous déjà été utilisés soit durant la CAN 2006, soit durant le Mondial 2009, ou même durant les deux rendez-vous.

Comme il a été évoqué depuis l'attribution de l'organisation à l'Égypte, les infrastructures sont au top au pays des Pharaons. Il n'y a aucun souci à se faire dans ce secteur. La principale inquiétude concerne la sécurité. Les autorités maghrébines devront renforcer la sécurité sur ces six enceintes, afin de maîtriser la menace terroriste et les groupes de supporters violents.